Il caldo può peggiorare di molto il segnale del Wi-Fi: c'è solo un modo per ripristinarlo correttamente

Quando il router si surriscalda, infatti, può abbassare le prestazioni per proteggere i circuiti interni. Succede più spesso se l’apparecchio è chiuso in un mobile, vicino a fonti di calore o circondato da ostacoli che disturbano le onde radio. Non sempre, quindi, la colpa è dell’operatore telefonico. A volte basta guardare dove sta quel piccolo dispositivo con le spie accese, magari infilato da anni nello stesso angolo del soggiorno.

Quando la temperatura interna del router supera la soglia di sicurezza, spesso intorno ai 50 gradi, il processore può attivare una protezione termica. In pratica rallenta, per evitare danni ai componenti. Il risultato è quello che molti conoscono bene: pagine che si aprono a fatica, video che si bloccano, chiamate online che perdono qualità proprio nelle ore più calde o durante una serata di streaming.

Il problema non è solo il disagio del momento. Se il modem Wi-Fi resta a lungo surriscaldato, memorie flash e condensatori possono usurarsi prima del tempo, accorciando la vita dell’apparecchio. “Scotta più del solito”, dicono spesso gli utenti ai tecnici, appoggiando una mano sulla parte superiore. Non è una diagnosi, certo. Ma è un segnale da non ignorare.

Perché il router rallenta quando la temperatura sale troppo

Conta molto anche la stanza in cui si trova. Un modem chiuso dentro un mobile, nascosto dietro la televisione o piazzato su un ripiano stretto smaltisce peggio il calore. Ancora di più nelle case senza aria condizionata o nelle stanze colpite dal sole nel pomeriggio. In quei casi il Wi-Fi lento d’estate non dipende soltanto dalla rete esterna: c’entrano il caldo, la poca aria e il traffico dati di tutta la famiglia.

Un router vicino alla finestra, nella luce calda estiva, richiama il tema del surriscaldamento e del Wi‑Fi che rallenta.

Dove mettere il modem per evitare caldo e zone d’ombra

Il posizionamento del modem è una delle cose più trascurate. Eppure pesa molto. Il segnale radio non attraversa la casa allo stesso modo in ogni punto: muri spessi, cemento, librerie piene, grandi specchi e schermi delle Smart TV possono indebolirlo o farlo rimbalzare. Nascono così quelle zone in cui il telefono prende poco anche se il router è a pochi metri. Anche l’acqua conta: assorbe le onde sulla banda dei 2,4 GHz. Un grande acquario vicino al dispositivo può diventare una barriera vera, non una leggenda da forum.

La regola è semplice: il router Wi-Fi dovrebbe stare in alto, in una posizione il più possibile centrale rispetto alle stanze più usate, lontano da angoli chiusi e superfici che trattengono calore. Meglio una mensola aperta che un cassetto. Meglio un corridoio centrale che un mobile basso accanto alla presa telefonica, se i cavi lo permettono. Non sempre è comodo, è vero. Ma spesso basta questo per recuperare copertura senza comprare nulla.

Occhio anche alle fonti di calore. Tenere il modem vicino a finestre esposte al sole, termosifoni, decoder, console o televisori accesi per ore significa aggiungere caldo al caldo. E d’estate, con la casa già bollente alle 15 o alle 16, pochi gradi possono fare la differenza tra una connessione stabile e un segnale che cade durante una riunione o una partita in streaming.

Quattro mosse rapide per rendere il Wi-Fi più stabile

La prima cosa da fare è lasciare spazio libero attorno al router: almeno una quindicina di centimetri da pareti, libri, soprammobili e altri dispositivi elettronici. Serve aria. Anche poca, ma deve girare. Tirarlo fuori da cassetti, vani chiusi o ripiani incassati può ridurre il surriscaldamento già nel giro di poche ore.

Secondo passo: la pulizia delle feritoie. La polvere si accumula piano piano e spesso non si nota, ma blocca il passaggio dell’aria e peggiora il raffreddamento. Meglio usare un pennello morbido o aria compressa con delicatezza. Da evitare l’aspirapolvere direttamente sulle aperture: nelle indicazioni tecniche dei produttori viene spesso segnalato il rischio di scariche elettrostatiche sui circuiti.

Terza mossa: un riavvio programmato. Spegnere l’alimentazione per cinque minuti, una volta alla settimana, può aiutare a liberare memoria e processi rimasti bloccati, soprattutto sui modelli più vecchi. Non è una cura miracolosa, ma in molte case funziona. “Dopo il riavvio va meglio” sembra una frase banale, ma spesso racconta un router rimasto acceso senza pausa per mesi.

Infine, la scelta della banda. Entrando nel pannello di gestione — spesso da indirizzi come 192.168.1.1, in base alle impostazioni dell’operatore o del produttore — si può controllare se i dispositivi compatibili usano la banda 5 GHz. È meno affollata ed è più adatta a streaming e videoconferenze nelle stanze vicine. La vecchia 2,4 GHz resta utile per coprire distanze maggiori, ma nelle case piene di reti vicine può intasarsi facilmente.

Quando conviene passare al Wi-Fi 6

Se in casa ci sono più di quindici dispositivi collegati — smartphone, computer, Smart TV, console, videocamere, condizionatori intelligenti, assistenti vocali — un router con qualche anno sulle spalle può fare fatica a reggere tutto in modo stabile. Il caldo, in questi casi, peggiora una situazione già tirata. Non è solo una questione di velocità dichiarata: conta la capacità dell’apparecchio di gestire tante richieste nello stesso momento.

Quando il modem ha più di quattro anni, oppure quando la Smart TV perde spesso la connessione nonostante un buon segnale dell’operatore, può essere il momento di valutare un modello con Wi-Fi 6. Questo standard gestisce meglio i flussi di dati e lavora meglio nelle case piene di dispositivi collegati, soprattutto quando tutti si connettono nelle stesse fasce orarie.

Prima di cambiare apparecchio, però, conviene fare una prova concreta: toccare la parte superiore del router, controllare se è chiuso in uno spazio poco ventilato, spostarlo per qualche giorno e vedere se il segnale Wi-Fi torna stabile. Solo dopo ha senso pensare a un nuovo acquisto. Perché, d’estate, la soluzione può essere più semplice di quanto sembri: un po’ d’aria, meno ostacoli e una rete sistemata con criterio.