Ho liberato 2 GB di RAM modificando un'impostazione e da allora il mio smartphone è velocissimo

Davanti a questi sintomi è naturale cercare una soluzione rapida, magari un’impostazione capace di restituire la reattività dei primi giorni.

La promessa di liberare un paio di gigabyte di memoria con un singolo intervento è allettante, ma per capire come muoversi serve prima chiarire un equivoco diffuso. Su Android moderno la RAM piena non è un problema, è il comportamento previsto: il sistema operativo riempie volutamente la memoria con le app usate di recente, così da riaprirle in un istante. Una RAM vuota, paradossalmente, significa solo che il telefono dovrà ricaricare tutto da zero a ogni apertura.

Come liberare velocemente la batteria dello smartphone

Per questo le applicazioni che promettono di svuotare la memoria con un tocco, i cosiddetto booster, spesso ottengono l’effetto opposto: chiudono processi che il sistema dovrà subito riavviare, consumando energia e cicli inutili. Nei casi peggiori sono esse stesse un peso costante in background, oltre a rappresentare in alcuni casi un veicolo per pubblicità invasive o software indesiderati.

L’impostazione che fa davvero la differenza, e che molti scoprono solo per caso, si trova nelle Opzioni sviluppatore. Attivandole, dal menu dedicato si può ridurre o azzerare la scala delle animazioni, rendendo le transizioni immediate, e impostare un limite ai processi che restano attivi in background. Su un dispositivo con qualche anno alle spalle l’effetto sulla percezione di velocità è netto, perché si tagliano i tempi morti tra un’azione e l’altra.

Accanto a questo, alcuni accorgimenti più semplici aiutano a mantenere libera la memoria senza forzature: rimuovere gli sfondi animati e i widget che si aggiornano di continuo, entrambi voraci di risorse, e soprattutto disinstallare le applicazioni che non si aprono da mesi, perché molte continuano a girare in sottofondo anche quando pensiamo di non usarle.

Conviene invece diffidare delle scorciatoie troppo aggressive. Disattivare servizi di sistema o forzare la chiusura di processi essenziali può rendere il telefono instabile, far saltare le notifiche o creare consumi anomali, vanificando il guadagno di prestazioni. La gestione della memoria nei sistemi recenti è raffinata, e nella maggior parte dei casi basta assecondarla anziché combatterla.

Vale infine la pena ricordare che, quando un dispositivo è davvero saturo, il collo di bottiglia non è quasi mai la sola RAM ma anche lo spazio di archiviazione ridotto a poche briciole: tenere libero almeno il venti per cento della memoria interna incide sulla fluidità tanto quanto le impostazioni più nascoste, ed è il primo punto da controllare prima di mettere mano a configurazioni avanzate.