Hard disk esterno sottile e resistente da 500GB ad un prezzaccio

L’hard disk esterno da 500GB è un dispositivo di archiviazione compatto e altamente funzionale, ideale per chi cerca una soluzione rapida e sicura per espandere lo spazio di memoria del proprio computer o della console di gioco.

Con un design ultra sottile e robusto, questo modello presenta uno spessore di soli 0,4 pollici e una struttura antigraffio in alluminio, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Grazie al materiale, l’unità rimane sempre fresca e silenziosa, anche durante un utilizzo prolungato.

Questo hard disk è compatibile con dispositivi come PS, Xbox, Windows e Mac OS (versione 10.6.5 o successiva). È importante notare che per collegarlo a un Mac sarà necessario un adattatore (non incluso). La tecnologia USB 3.0 permette velocità di trasferimento superveloci fino a 5 Gbit/s, decisamente più rapide rispetto alle unità USB 2.0, pur rimanendo compatibile con esse.

Con la funzione Plug and Play, non c’è bisogno di alimentazione esterna o installazione di software: l’unità è pronta all’uso appena collegata. Questo hard disk è una scelta perfetta per chi ha bisogno di uno spazio di archiviazione aggiuntivo per il computer o per giocare senza rallentamenti.

Oggi, su Amazon, viene scontato del 51% l’hdd esterno Maxone da 500GB per un costo totale e finale di 24,69€.