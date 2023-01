Google prende in giro Apple: "Sono Android, risolvi i tuoi casini..."

Sono mesi che Google cerca di convincere Apple ad implementare il protocollo di messaggistica RCS, ma la mela fa orecchie da mercante. E così, in queste ore, è comparso un messaggio che prende in giro Cupertino, nella speranza di aumentare curiosità e consapevolezza sull’argomento tra i suoi utenti. L’hashtag del nuovo tormentone social è #GetTheMessage.

Cos’è RCS

Finché ci inviamo contenuti e messaggi via iMessage, funziona tutto a meraviglia; ma quando comunichiamo con utenti Android, iniziano le rogne. “È ora che Apple metta a posto i messaggi” si legge sul sito che Google ha dedicato a RCS. “Non si tratta del colore delle bolle. Sono i video sfocati, le chat di gruppo interrotte, le ricevute di lettura mancanti e gli indicatori di digitazione, l’assenza di messaggi tramite Wi-Fi e altro ancora. Questi problemi esistono perché Apple si rifiuta di adottare standard di messaggistica moderni quando le persone tra iPhone e telefoni Android si inviano messaggi.”

Il problema, secondo Google, è che “Apple trasforma i testi tra iPhone e telefoni Android in SMS e MMS” ovvero “tecnologie obsolete degli anni ’90 e 2000. Quando invece Apple potrebbe adottare RCS, il moderno standard del settore”, e “risolvere il problema senza modificare le conversazioni del tuo iPhone in iPhone e migliorare la messaggistica per tutti.”

RCS è un protocollo di messaggistica condiviso che risolverebbe i problemi che si creano tra Android e iOS; cose come “foto e video di bassa qualità, problemi con la chat di gruppo, crittografia end-to-end, le ricevute di lettura e gli indicatori di digitazione.” È ora che Apple “sistemi le cose” si legge.

La Campagna di Sensibilizzazione

E così, Google ha affittato un gigantesco spazio pubblicitario per lanciare il seguente messaggio:

“Ehi Apple, sono Android, il 2022 sarà pure passato in cavalleria, ma non devi continuare a fare casini: c’è da aggiustare le foto e i video pixelosi. Ecco un po’ di codice che ti risolverà il problema…”

E a quel punto si vede il codice di RCS, e l’invito finale “aiutate Apple a #comprendereilmessaggio”.

Il supporto a RCS è già incluso in molti gestori di rete e produttori come AT&T, Verizon, T-Mobile, Motorola, Nokia, OnePlus, Samsung, Sony, ma da Apple per tutto tace. Anzi, sull’argomento il CEO di Apple Tim Cook è stato tranchant: “Non mi pare di sentire che i nostri utenti ci chiedano di mettere molte energie su questa cosa” ha dichiarato la Code Conference.

