Google Pixel Tablet è la vera alternativa ad iPad: al 33% di sconto

La linea Pixel di Google riesce a garantire prodotti di estrema qualità anche per quel che riguarda i tablet e oggi, il Pixel Tablet viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un prezzo finale e totale di 399,90€.

Google Pixel Tablet in offerta choc su Amazon

Il Google Pixel Tablet rappresenta una svolta nel mondo dei tablet Android, grazie al potente chip Tensor G2 integrato che sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) di Google per offrire un’esperienza fluida e performante. Questo tablet è progettato per lo streaming di contenuti, videochiamate di alta qualità e molto altro, grazie alla potenza dell’IA che rende ogni attività ancora più utile e intuitiva.

Con il Pixel Tablet, puoi scrivere note ed email rapidamente grazie alla tastiera dedicata e, con l’uso della penna, esprimere la tua creatività facendo schizzi e annotazioni. Per facilitare la condivisione, la funzione Quick Share ti consente di inviare foto, video e altri file in modo rapido e sicuro tra il Pixel Tablet e altri dispositivi vicini, come smartphone e laptop.

Un’altra funzione esclusiva è la trasmissione, che permette di spostare un brano o un video dal tuo smartphone Pixel al tablet semplicemente avvicinando i dispositivi. Il display da 11 pollici offre colori brillanti e luminosità adattiva, perfetto per lo streaming di film e serie, l’editing di foto e video e il gaming.

La batteria del Pixel Tablet è pensata per garantire un’esperienza senza interruzioni, offrendo fino a 12 ore di video in streaming, così puoi divertirti, lavorare o restare connesso per tutta la giornata senza preoccuparti della ricarica.

