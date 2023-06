Google Pixel 8: arriva la funzione più richiesta dagli utenti

Google sembra essere pronto a introdurre una nuova funzionalità sulla serie Pixel 8: l’uscita del display tramite USB-C. Secondo quanto riportato da Android Authority, sia Pixel 8 che Pixel 8 Pro supporteranno DisplayPort su USB-C, un’opzione che Google ha intenzionalmente tralasciato sui suoi modelli precedenti.

Google Pixel 8 supporterà DisplayPort su USB-C: modalità Desktop in arrivo?

L’USB-C è uno standard che ha la capacità di supportare l’uscita video sin dall’inizio, ma spetta al produttore decidere se includere questa funzionalità nei propri dispositivi. Molti dispositivi Android, come quelli di Samsung, hanno già supportato l’uscita video tramite USB-C, ma finora Google ha scelto di non implementarla sui suoi telefoni Pixel.

La scelta di Google di includere il supporto a DisplayPort sulla serie Pixel 8 potrebbe aprire la strada a nuove funzionalità e possibilità. Una delle ipotesi è che Google stia lavorando su una modalità desktop simile a DeX di Samsung, che consentirebbe agli utenti di collegare il loro telefono Pixel a un monitor esterno e utilizzarlo come un computer desktop.

Ci sono state segnalazioni di sviluppi in tal senso nelle versioni precedenti di Android, come Android 13 e Android 14, che hanno mostrato il lavoro su una modalità desktop e il supporto per DisplayPort Alt Mode. L’inclusione di DisplayPort su Pixel 8 potrebbe essere un passo avanti verso l’implementazione di questa funzionalità.

Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni si basano su quanto riportato dai media e non sono state confermate ufficialmente da Google. Dovremo aspettare l’annuncio ufficiale e ulteriori dettagli da parte di Google per avere conferma su quali funzionalità saranno effettivamente presenti sulla serie Pixel 8.

Nonostante ciò, l’introduzione dell’uscita del display tramite USB-C su Pixel 8 rappresenterebbe un’interessante novità per gli utenti di Google, consentendo loro di sfruttare appieno le potenzialità dei loro telefoni Pixel e offrendo nuove opportunità di utilizzo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e notizie riguardanti la serie Pixel 8 e le sue funzionalità innovative.