Google Home su iOS riceverà presto il supporto Matter

L’app Google Home per iOS si appresta a ricevere un importante aggiornamento. Google ha infatti annunciato che, nelle prossime settimane, porterà il supporto per Matter all’app Home su iOS, un’innovazione che segue il lancio avvenuto su Android lo scorso anno.

Supporto Matter per Google Home

Questo aggiornamento, che arriva in concomitanza con iOS 16.5 – appena passato allo stadio di Release Candidate e previsto per il lancio completo la prossima settimana – permetterà agli utenti di configurare e controllare i dispositivi Matter direttamente dall’app Google Home sui dispositivi iOS.

L’app Google Home, grazie all’integrazione con Matter, renderà possibile la gestione dei dispositivi senza necessità di app aggiuntive. In altre parole, gli utenti potranno configurare e controllare completamente i loro dispositivi direttamente dall’app Home, senza necessità di account o download aggiuntivi.

La novità non si limita a questo: Google ha annunciato anche l’espansione del suo supporto per i dispositivi Matter e per altri dispositivi per la casa intelligente. In totale, saranno più di 60 i nuovi tipi di dispositivi e sensori che vedranno i controlli estesi nell’app Home.

Nuove frontiere per la domotica

L’aggiunta del supporto per Matter all’app Google Home per iOS rappresenta un importante passo avanti per la domotica. Questo standard universale e open-source facilita la compatibilità e l’interazione tra dispositivi smart per la casa di diversi produttori, rendendo l’esperienza utente più fluida e integrata.

Nel frattempo, Google ha lanciato anche la sua app Home riprogettata per tutti gli utenti su Android e iOS, confermando il suo impegno costante verso l’innovazione e la facilitazione dell’esperienza dell’utente nel mondo della casa intelligente.