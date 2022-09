Oggi, 2 settembre 2022, è il giorno che tutti i fan dell’universo fantastico nato dalla mente di J. R. R. Tolkien stavano aspettando. Su Prime Video debutta infatti Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere, serie live-action ambientata sì nella Terra di Mezzo, ma migliaia di anni prima rispetto agli eventi portati sul grande schermo con le saghe de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

È un prodotto molto ambizioso e le prime recensioni della stampa ne parlano davvero bene. Considera che, con un investimento di 1 miliardo di dollari, Gli Anelli del Potere è la serie più costosa di sempre. Ecco perché l’hype è a mille.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere

Un vasto insieme di personaggi, sia conosciuti che nuovi, devono affrontare il riaffiorare del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste del Lindon; dal regno dell’isola di Númenor, ai più remoti angoli della mappa, questi regni e personaggi forgeranno retaggi che vivranno a lungo dopo la loro dipartita.

