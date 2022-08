Senti anche tu un caldo bollente? No, non è colpa delle solite temperature di agosto, ma di un soffio di un… drago! Oggi è infatti un giorno particolarmente atteso per milioni di fan dell’universo creato da George R. R. Martin, quello già trasportato sul piccolo schermo con la serie Il trono di Spade (per otto stagioni!). Ebbene, è finalmente arrivato il debutto dello spin-off di quest’ultima, House of the Dragon, che puoi seguire in contemporanea con gli USA. Scopri come vedere la nuova serie fantasy.

Negli Stati Uniti, House of the Dragon è parte del catalogo di HBO Max, piattaforma di streaming che vanta contenuti a marchio Warner Bros. e non solo (sarà anche la casa di The Last of Us, ispirata al celebre videogioco per PlayStation). In Italia – proprio come Il trono di Spade – viene trasmessa da Sky, e più precisamente su Sky Atlantic.

Il primo episodio è disponibile da oggi, 22 agosto 2022. L’appuntamento con gli altri 9 è fissato per i successivi 9 lunedì, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Dove guardare House of the Dragon in Italia

Il metodo più comodo e immediato per goderti lo show fantasy è sicuramente NOW, servizio streaming con tutti i canali Sky che funziona come Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video e così via. Mi spiego meglio: non firmi un contratto vincolante, ma sottoscrivi un abbonamento da uno o più mesi che puoi disdire quando vuoi, senza alcun pericolo di mora o qualcosa di simile.

Sky Atlantic è parte del Pass Entertainment, che fino al 31 agosto 2022 è attivabile per tutti i nuovi clienti NOW a 9,99 euro. E c’è anche uno sconto di 10 euro sul bundle che include 4 mesi, che passa da 39,99 euro a 29,99 euro (anche questo disponibile fino al 31 del mese).

Una volta sottoscritto l’abbonamento, puoi vedere House of the Dragon e tutti il resto del pacchetto intrattenimento – anche on demand – su tutti i dispositivi compatibili. E in questo caso la lista è molto lunga: puoi ovviamente utilizzare iPhone, iPad, Mac, ma anche console (PlayStation, Xbox), numerosi dispositivi mobili Android, Smart TV e Fire TV Stick.

House of the Dragon: trama e trailer

Con lo spin-off de Il trono di Spade facciamo un bel tuffo nel passato, con i riflettori puntati su Casa Targaryen.