Gemini su Mac, perché la soluzione migliore potrebbe non essere l’app ufficiale

Gemini è arrivato su Mac con un’app dedicata, ma a due mesi dal lancio diversi utenti esperti segnalano limiti concreti nell’uso quotidiano su macOS.

Le critiche riguardano problemi pratici come finestre poco coerenti, chat che non partono, icone lontane dagli standard Apple e processi in background che hanno sollevato dubbi sulla trasparenza del software. Non è solo una questione di comodità: per alcuni utenti la soluzione più affidabile resta ancora la versione web installata tramite Safari, più semplice da gestire e meglio integrata nelle abitudini di chi usa il Mac ogni giorno.

Perché la web app di Safari batte l’app nativa di Gemini

Per chi usa Gemini sul Mac ogni giorno, la strada più semplice potrebbe essere ancora “Aggiungi al Dock” di Safari. In pratica, il sito del chatbot diventa una web app separata, comoda da aprire e gestire. Zac Hall, firma di 9to5Mac, ha spiegato di preferirla anche dopo l’arrivo dell’app ufficiale di Google.

Il motivo è molto pratico: con Comando + N può aprire una nuova finestra di chat, tenere più conversazioni davanti agli occhi e spostarsi da un lavoro all’altro senza andare a recuperare thread rimasti sepolti nella stessa schermata. Abitudine, certo. Ma anche ritmo di lavoro. “Sono più portato a dimenticare un compito se resta sepolto in una conversazione”, ha scritto Hall nel suo intervento del 5 giugno.

Chat multiple, thread bloccati e funzioni mancanti: i limiti nell’uso quotidiano

Il punto, secondo quanto ricostruisce 9to5Mac, non riguarda solo le finestre. Almeno un thread di Gemini che nella versione web funziona senza problemi non risulta utilizzabile nell’app per macOS: al posto del campo di testo compare un pulsante che invita ad aprire il sito. Non proprio il massimo, soprattutto per un’app che dovrebbe rendere tutto più integrato rispetto al browser.

La web app di Safari, essendo di fatto il sito mostrato come applicazione, salta questo ostacolo e lascia la chat accessibile. Google, per ora, non ha indicato pubblicamente tempi precisi per sistemare queste mancanze. Il messaggio nell’app fa pensare a un “non ancora”. Ma dopo due mesi il limite si sente. Piccolo dettaglio, grande fastidio.

Icone fuori standard e processi in background: le criticità di fiducia su macOS

Poi c’è l’integrazione con macOS Tahoe, la versione del sistema Apple citata da 9to5Mac. L’icona di Gemini per Mac finisce nella cosiddetta “icon jail”: viene cioè adattata a forza perché non rispetta forma e dimensioni previste da Apple per le nuove icone. Sembra una questione solo estetica, ma non lo è del tutto. L’app è arrivata mesi dopo il rilascio di Tahoe, quindi era lecito aspettarsi più attenzione.

Ancora più delicato è il punto sollevato da John Gruber su Daring Fireball: l’app installerebbe un helper chiamato GeminiAppLauncher negli elementi di login e un processo GoogleUpdater autorizzato ad avviarsi in background. Secondo Gruber, se l’utente li rimuove, l’app li aggiunge di nuovo senza offrire un’impostazione chiara per disattivarli. Per molti utenti Mac, abituati a controllare cosa parte all’avvio, è un segnale poco rassicurante. Ed è qui che la web app di Safari torna a sembrare la scelta più pulita: forse meno integrata, ma anche con meno sorprese.