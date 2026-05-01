Galaxy S24 e S25, la patch di aprile causa surriscaldamento e batteria a picco: cosa fare

Galaxy S24 e S25 hanno ricevuto una patch ad aprile 2026, tuttavia a quanto pare è causa di surriscaldamento.

Aggiornare uno smartphone rappresenta, da sempre, una pratica consigliata per garantire protezione e stabilità. Tuttavia, quanto sta accadendo con i modelli Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S24 dimostra come anche un intervento pensato per migliorare la sicurezza possa generare conseguenze inattese.

L’aggiornamento di aprile 2026, distribuito da Samsung, ha infatti innescato una serie di criticità segnalate da numerosi utenti, trasformando quella che doveva essere una routine tecnica in un problema concreto nella gestione quotidiana del dispositivo. Le testimonianze, raccolte nelle community ufficiali e nei forum dedicati, delineano un quadro coerente e difficilmente riconducibile a episodi isolati.

Surriscaldamento e consumo anomalo: cosa sta succedendo

Il nodo centrale riguarda il comportamento del processore dopo l’installazione della patch. Secondo le segnalazioni, il chip continua a lavorare in modo intensivo anche in condizioni di utilizzo normale, generando un surriscaldamento costante. Questo fenomeno ha un impatto diretto sull’autonomia: il calore prodotto rappresenta energia dispersa, che viene sottratta alla batteria.

In termini pratici, il risultato è un drastico calo delle prestazioni energetiche. Alcuni utenti riferiscono che il dispositivo non supera le tre ore di utilizzo con una singola carica, un dato che, se confermato su larga scala, rappresenta un’anomalia significativa per smartphone di questa fascia.

La situazione si complica ulteriormente durante la ricarica. In condizioni normali, l’energia proveniente dalla presa viene convertita e immagazzinata nella batteria. In questo caso, invece, una parte consistente viene dissipata sotto forma di calore, rallentando il processo. Il tempo necessario per una ricarica completa può arrivare fino a cinque ore, quasi il doppio rispetto agli standard previsti.

Un impatto diretto sull’affidabilità quotidiana

Per chi utilizza lo smartphone come strumento di lavoro o di comunicazione costante, queste problematiche incidono in modo diretto sulla fruibilità del dispositivo. Un telefono che non riesce a coprire l’intera giornata e che richiede tempi di ricarica prolungati diventa, di fatto, poco affidabile.

Il tema non è soltanto tecnico, ma riguarda l’esperienza d’uso complessiva. Gli smartphone di fascia alta come Galaxy S24 e S25 sono progettati per garantire continuità operativa e prestazioni elevate. Quando queste condizioni vengono meno, l’impatto si estende ben oltre il semplice disagio, toccando la produttività e la gestione delle attività quotidiane.

Al momento, chi ha già installato l’aggiornamento non dispone di strumenti concreti per risolvere il problema in autonomia. Non esistono rollback ufficiali né procedure semplici per ripristinare la versione precedente del sistema operativo. L’unica opzione resta l’attesa di un intervento correttivo da parte di Samsung.

Questa situazione evidenzia un aspetto critico del ciclo di aggiornamenti: la dipendenza totale dall’intervento del produttore. In assenza di una patch correttiva, l’utente si trova in una condizione di sospensione, costretto a convivere con un dispositivo che non risponde agli standard previsti.

Un problema non isolato nel panorama mobile

Quanto accaduto non rappresenta un caso unico. Episodi simili si sono verificati anche in passato, coinvolgendo altri produttori e dispositivi. Recentemente, ad esempio, alcuni aggiornamenti rilasciati per i dispositivi Google Pixel hanno generato criticità analoghe legate alla gestione energetica.

Questo tipo di problemi mette in luce la complessità crescente degli ecosistemi software. Le patch di sicurezza, pur essendo essenziali, intervengono su sistemi articolati, dove ogni modifica può avere effetti collaterali difficili da prevedere completamente in fase di test.

Attesa per una risposta da Samsung

L’attenzione è ora rivolta alle prossime mosse di Samsung. L’azienda è chiamata a intervenire con un aggiornamento correttivo che ripristini il comportamento previsto dei dispositivi, evitando che una misura pensata per rafforzare la sicurezza comprometta l’esperienza d’uso.

I tempi di risposta saranno determinanti. In un mercato altamente competitivo, la gestione di queste criticità rappresenta un elemento chiave nella percezione del brand e nella fiducia degli utenti.

Nel frattempo, la vicenda dei Galaxy S24 e S25 si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra sicurezza, aggiornamenti e stabilità, ricordando come anche le operazioni più standard possano trasformarsi, in determinate condizioni, in un fattore di rischio per l’utente finale.