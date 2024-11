Friggitrice ad aria Xiaomi per cucinare piatti sani e gustosi (-44%)

Xiaomi è un’azienda molto versatile e oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024, viene messa in offerta con uno sconto maxi del 44% la sua friggitrice ad aria che viene venduta a 67,50€.

Sconto attivo del 44% sulla friggitrice ad aria Xiaomi

La friggitrice ad aria Xiaomi è la scelta ideale per chi desidera cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. Grazie alla tecnologia di circolazione ad alta velocità della corrente di calore, permette di ottenere cibi deliziosi con meno olio e senza fumo. Il risultato? Un esterno croccante e dorato, mentre l’interno resta morbido e succoso, per piatti sempre perfetti.

Con una gamma di temperatura regolabile tra 40°C e 200°C, questa friggitrice non si limita a friggere. La configurazione della ventola a doppia velocità consente di utilizzare la friggitrice per scongelare prodotti, fermentare yogurt ed essiccare frutta, rendendola uno strumento versatile per ogni esigenza in cucina.

La funzione di cottura continua fino a 24 ore amplia ulteriormente le possibilità, permettendoti di preparare snack come frutta secca, carne secca o yogurt fatti in casa. Questo livello di personalizzazione la rende perfetta per soddisfare i gusti di tutta la famiglia.

Con una potenza di 1500 W, la friggitrice assicura un rapido aumento della temperatura e una distribuzione uniforme del calore, riducendo i tempi di cottura. In questo modo, potrai goderti uno stile di vita più veloce, sano e conveniente senza sacrificare il sapore. Infine, il rivestimento antiaderente a doppio strato garantisce una superficie resistente e facile da pulire, semplificando la manutenzione e prolungando la durata del prodotto.

Su Amazon, oggi, viene messa in offerta con uno sconto maxi del 44% la friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta a 67,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.