Friggitrice ad aria Xiaomi in doppio sconto su eBay: PREZZACCIO

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi trattiamo la sua friggitrice ad aria che viene scontata prima del 48% e al quale si vanno a sommare altri 6,80€ di sconto con il coupon NOVEMBRE24: prezzo finale di 61€.

Friggitrice ad aria Xiaomi a 61€: un vero affare!

La friggitrice ad aria Xiaomi è un’ottima soluzione per preparare cibi gustosi e sani grazie alla circolazione dell’aria calda a 360 gradi, che assicura una cottura uniforme e a basso contenuto di grassi. L’elemento riscaldante in acciaio inossidabile raggiunge rapidamente la temperatura desiderata, e insieme al sistema di circolazione dell’aria, filtra il grasso trattenendo l’umidità, garantendo piatti croccanti e leggeri.

Con una capacità di 6 litri, questa friggitrice è ideale per cucinare grandi quantità di cibo in una sola volta, perfetta per famiglie numerose o cene con amici. Inoltre, il design innovativo permette di regolare la capacità da 6 a 3 litri grazie a un inserto regolabile in altezza. Questo ti permette di ottenere risultati più croccanti quando si riduce la capacità e di trattenere meglio l’umidità nei cibi.

Il preciso controllo del calore NTC consente di cuocere a temperature variabili da 40 a 80°C per operazioni come scongelare o fermentare, fino a 200°C per friggere, cuocere o grigliare piatti come patatine, ali di pollo, pesce e verdure. La funzione di promemoria di agitazione ti avvisa quando è il momento di girare il cibo per un risultato perfetto.

Inoltre, grazie al rivestimento antiaderente, la pulizia è semplice e veloce, senza il rischio che il cibo si attacchi o bruci. La funzione avvio-pausa intelligente rende facile aggiungere o controllare gli alimenti in qualsiasi momento, rendendo la cottura ancora più sicura e comoda.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Xiaomi viene scontata prima del 48% e al quale si vanno a sommare altri 6,80€ di sconto con il coupon NOVEMBRE24: prezzo finale di 61€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.