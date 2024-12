Friggitrice ad aria Xiaomi da 6L al 48% di sconto, anche a rate

La friggitrice ad aria Xiaomi rappresenta una soluzione innovativa per cucinare in modo sano, veloce e versatile, garantendo piatti deliziosi a basso contenuto di grassi. Grazie alla circolazione dell’aria calda a 360 gradi e all’elemento riscaldante in acciaio inossidabile, la friggitrice raggiunge rapidamente la temperatura desiderata.

Questo sistema trattiene efficacemente l’umidità degli alimenti, permettendo di ottenere cibi croccanti all’esterno e morbidi all’interno, riducendo al minimo l’uso di grassi. Con una capacità di 6 litri, è perfetta per preparare grandi quantità di cibo in un’unica cottura. Inoltre, il design innovativo consente di regolare la capacità a 3 litri grazie a un inserto regolabile in altezza, ideale per trattenere l’umidità e ottenere risultati ancora più croccanti.

Il controllo del calore NTC garantisce una cottura precisa ed efficiente, con un ampio intervallo di temperatura: da 40 a 80 °C per fermentazione (ad esempio yogurt) e scongelamento, fino a 200 °C per friggere, grigliare o cuocere al forno.

Grazie al pannello di controllo intelligente, puoi scegliere tra 6 modalità preimpostate o regolare manualmente tempo e temperatura. La funzione di promemoria di agitazione assicura una cottura uniforme, mentre il sistema di avvio-pausa intelligente permette di interrompere e riprendere la cottura estraendo il cestello. Infine, il rivestimento antiaderente semplifica la pulizia, evitando che i cibi si attacchino o si brucino.

Oggi, su eBay, viene applicato uno sconto XL del 48% sulla friggitrice ad aria Xiaomi da 6L che viene venduta a 67,70€ (anche a rate)!