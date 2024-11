Friggitrice ad aria smart Xiaomi per tutta la famiglia (-44%!)

Xiaomi riesce a offrire sempre prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, ad essere scontata del 44% su Amazon per il Black Friday è la sua friggitrice ad aria che viene venduta a 67,50€.

Maxi sconto sulla friggitrice ad aria Xiaomi: risparmia il 44%!

La friggitrice ad aria smart Xiaomi è la soluzione perfetta per chi desidera preparare cibi gustosi e sani con meno olio e senza fumo. Grazie alla circolazione ad alta velocità della corrente di calore, il cibo viene riscaldato in modo uniforme, creando uno strato esterno croccante mantenendo l’interno morbido, per un risultato delizioso e a basso contenuto di grassi.

Con una temperatura regolabile da 40°C a 200°C, questa friggitrice è estremamente versatile, permettendoti di friggere, scongelare e far fermentare i tuoi cibi. La ventola a doppia velocità consente di adattare la cottura a diverse esigenze, offrendoti la possibilità di preparare non solo fritture, ma anche piatti come frutta essiccata, carne secca e yogurt.

La funzione di cottura continua fino a 24 ore ti offre la possibilità di preparare una vasta gamma di cibi, perfetti per tutta la famiglia. Con la potenza di riscaldamento di 1500 W, la friggitrice Xiaomi permette un rapido aumento della temperatura e una distribuzione del calore più equilibrata, riducendo significativamente i tempi di cottura, per uno stile di vita più veloce e sano.

Inoltre, grazie al rivestimento antiaderente a doppio strato, la friggitrice è facile da pulire, offrendo una superficie resistente all’usura che semplifica le operazioni di manutenzione. Perfetta per chi cerca un modo conveniente e salutare di cucinare.

Oggi, su Amazon, viene messa in maxi offerta la friggitrice ad aria Xiaomi: sconto attivo del 44% e prezzo finale d’acquisto di 67,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.