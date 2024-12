Friggitrice ad aria Philips con 9 opzioni di cottura in MEGA sconto

La friggitrice ad aria Philips è un elettrodomestico innovativo che sfrutta la tecnologia RapidAir per cuocere i cibi in modo rapido e gustoso, mantenendo una croccantezza perfetta all’esterno e una consistenza tenera all’interno, utilizzando una minima quantità di olio. Il suo design esclusivo a stella sul fondo assicura un flusso d’aria ottimale per una cottura uniforme e veloce.

Questa friggitrice offre una cottura 13 in 1, che include frittura ad aria, cottura al forno, grigliatura, arrostimento e molto altro. È possibile impostare manualmente il tempo e la temperatura, oppure utilizzare i programmi preimpostati per riscaldare, scongelare o mantenere al caldo i cibi in modo semplice e pratico.

Il touchscreen con 9 programmi preimpostati permette di scegliere facilmente tra patatine fritte surgelate, pollo, carne, pesce, muffin, verdure, torta e la funzione mantieni al caldo.

Il design compatto della friggitrice consente di preparare porzioni per tutta la famiglia grazie anche alla teglia da 4.2L, rendendola ideale per ogni tipo di pietanza. Inoltre, la friggitrice è molto facile da pulire grazie alle sue superfici antiaderenti e può essere comodamente lavata in lavastoviglie. Non solo, grazie all’app HomeID, potrai scoprire migliaia di ricette gratuite e impostazioni personalizzate per rendere ogni preparazione ancora più semplice.

Oggi, su Amazon, la friggitrice ad aria Philips con tecnologia Rapid Air viene messa in sconto del 33% per un prezzo finale di 59,99€.