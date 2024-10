Friggitrice ad aria Moulinex al 40% di sconto: OFFERTA OUTLET

Moulinex è un’azienda molto attiva nell’ambito della produzione di dispositivi per la cucina e oggi, su Amazon, la sua friggitrice ad aria viene messa in offerta con uno sconto XL del 40%: prezzo finale d’acquisto di 59,99€.

Piatti gustosi e succulenti con la friggitrice ad aria Moulinex

Scopri la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact, l’elettrodomestico ideale per preparare pasti sani in un attimo. Con questa friggitrice, puoi cucinare deliziose pietanze con poco o addirittura senza olio aggiunto, mantenendo il gusto senza compromettere la salute.

La pratica capacità di 3 litri la rende perfetta per servire da 1 a 4 persone, il tutto in un formato compatto che ti permette di risparmiare spazio in cucina.

Inoltre, l’Easy Fry Compact è progettata per essere energeticamente efficiente, consentendo un risparmio fino al 70% di energia rispetto ai metodi di cottura tradizionali e offrendo risultati più rapidi del 39%.

Grazie al suo touchscreen digitale, l’uso di questo elettrodomestico è incredibilmente semplice. Il pannello di controllo intuitivo rende la preparazione dei pasti casalinghi un vero gioco da ragazzi. Non solo, ma con i 10 programmi di cottura preimpostati, puoi ottenere risultati impeccabili senza la necessità di supervisione continua. Infine, la comodità è ulteriormente aumentata dalla possibilità di lavare le componenti rimovibili in lavastoviglie, rendendo la pulizia rapida e senza sforzo.

