Friggitrice ad aria al 60% di sconto: 12 litri, touch e 10 funzioni

Le friggitrice ad aria, ormai, sono elettrodomestici che, pian piano, stanno diventando quasi indispensabili nelle cucine moderne. Oggi, su eBay, la friggitrice ad aria PremierTech da 12 litri viene messa in sconto del 60% e viene venduta a 99,99€.

Piatti sani e gustosi con la friggitrice ad aria (-60%)

La friggitrice ad aria PremierTech è un modello innovativo apprezzato per il suo design elegante e per le sue prestazioni eccellenti. Con una capienza di 12 litri, è ideale per famiglie numerose, consentendo di preparare ingenti quantità di cibo in un unico ciclo di cottura, ottimizzando i tempi senza compromettere il risultato. Grazie alla tecnologia ad aria, non è necessario aggiungere olio, permettendo di ottenere fritti croccanti ma mai unti.

Il design della PremierTech è raffinato e moderno, con una scocca lucida nera che si adatta perfettamente a ogni ambiente. La forma quadrata con bordi arrotondati è sinuosa e arricchita da un vetro trasparente che permette di monitorare i cibi in cottura. Le dimensioni compatte consentono di posizionarla facilmente su qualsiasi piano di lavoro.

Con una potenza di 1500 Watt, la friggitrice ad aria consente di cucinare una varietà di piatti come pizza, patate, carne, pesce e verdure, selezionando il programma giusto per ogni tipo di alimento. I comandi intuitivi, tramite una manopola centrale, rendono l’utilizzo semplice anche per chi non ha esperienza con questo tipo di dispositivi.

Inoltre, la confezione include 7 accessori, tra cui vassoi a rete, vassoio antigoccia, clips per la presa, gabbia rotante e forche, tutti facilmente lavabili in lavastoviglie. Realizzati con materiali di alta qualità, questi accessori sono progettati per resistere agli sbalzi termici e garantire una lunga durata.

