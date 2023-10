Foto da PRO con iPhone 15 Pro: trucchi e consigli

Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max di Apple stanno sollevando l’asticella della fotografia su smartphone, e con alcune nuove funzionalità incredibili, potresti chiederti come sfruttarle al meglio. Ecco alcuni trucchi e consigli per catturare foto e video straordinari con questi dispositivi rivoluzionari.

iPhone 15 Pro, i 6 trucchi che non puoi non conoscere quando scatti le tue foto

1. Sfrutta i diversi livelli di zoom digitale Apple utilizza un mix di zoom ottico e digitale nei suoi telefoni per offrire una varietà di opzioni di zoom. I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno tre obiettivi della fotocamera principale a 24 mm, 28 mm e 35 mm. Puoi facilmente passare da uno all’altro toccando il pulsante 1x. Scegli l’obiettivo che meglio si adatta alla situazione e scatta foto nitide.

2. Scatta foto da 48 MP Se desideri la massima risoluzione possibile, attiva l’opzione ProRAW e Controllo Risoluzione nelle impostazioni della fotocamera. Questo ti consentirà di scattare foto RAW da 48 MP anziché da 24 MP. Ottieni dettagli sorprendenti e più flessibilità durante la post-produzione.

3. Modalità ritratto semplificata Non c’è bisogno di passare manualmente alla modalità Ritratto quando fotografi persone, cani o gatti. Gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max rileveranno automaticamente soggetti appropriati e cattureranno informazioni sulla profondità. Puoi applicare l’effetto Ritratto in fase di modifica, anche dopo aver scattato la foto.

4. Modifica il punto Focale dei ritratti Dopo aver scattato un ritratto, puoi modificare il punto focale. Apri l’immagine nell’app Foto, seleziona Modifica e tocca il pulsante Ritratto. Quindi, tocca un punto qualsiasi dell’immagine per regolare il punto in cui verrà messa a fuoco l’immagine. Questa funzionalità offre un controllo incredibile sulla profondità delle tue foto.

5. Utilizza l’assistente del mirino con lo zoom massimo Quando utilizzi lo zoom massimo, un piccolo mirino appare sullo schermo con una casella gialla al suo interno. Questo mirino ti aiuterà a mantenere il tuo soggetto centrato durante lo zoom digitale massimo, che può arrivare fino a 25x sull’iPhone 15 Pro Max. Guarda la casella gialla per assicurarti che il soggetto sia all’interno dell’inquadratura.

6. Registra video su memoria esterna Hai bisogno di registrare video di alta qualità e archiviarli direttamente su una memoria esterna? Gli iPhone 15 Pro consentono di farlo tramite la porta USB-C. Utilizza un’unità di archiviazione esterna veloce con ampio spazio per sfruttare questa funzionalità e registrare video ProRes di alta qualità.

Sfrutta al massimo la fotocamera dell’iPhone 15 Pro e 15 Pro Max con questi trucchi e consigli. Cattura momenti straordinari con facilità e goditi la qualità delle immagini e dei video che questi telefoni possono offrire.

