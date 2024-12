Forno a microonde Candy a 99€: l’alleato definitivo in cucina (-38%)

Candy è un’azienda leader nella produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 38% sul forno a microonde Candy che viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 99€.

Maxi offerta: forno a microonde Candy ad un prezzo regalato

Il forno a microonde Candy rappresenta la scelta ideale per chi desidera praticità, efficienza e versatilità in cucina. Grazie alla ventola di raffreddamento, che si attiva automaticamente dopo 2 minuti di cottura, il microonde è progettato per garantire prestazioni durature e un utilizzo sicuro nel tempo.

Una delle sue funzionalità più apprezzate è la funzione grill, che ti permette di preparare grigliate di carne e pesce deliziose, ottenendo cotture perfette e uniformi direttamente nel tuo microonde. Inoltre, il dispositivo è dotato di oltre 40 programmi automatici, ideali per cucinare una vasta gamma di ricette in modo semplice e veloce, ottimizzando i tempi in cucina.

Un’altra caratteristica innovativa è il programma di pulizia automatica autoclean, che rende la manutenzione dell’interno del microonde un’operazione rapida e senza sforzo. Basta selezionare l’opzione e il microonde si occuperà di pulire le sue superfici interne in modo efficace.

Grazie alla connessione con l’app hOn, il forno a microonde Candy diventa un vero alleato tecnologico in cucina. Tramite l’applicazione puoi accedere a numerose ricette create da chef e food blogger, oltre a ricevere suggerimenti per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del tuo elettrodomestico.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 38% sul forno a microonde Candy che viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.