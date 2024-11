Fire TV Stick al 38% di sconto su Amazon per il Black Friday

Con la Fire TV Stick accedi ad una vastissima serie di possibilità multimediali e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 38%, in occasione del Black Friday, proprio sulla Fire TV Stick prodotta da Amazon stessa che viene venduta a 27,99€.

Offertissima: Fire TV Stick di Amazon al 38% di sconto!

La Fire TV Stick è la soluzione perfetta per chi desidera un’esperienza di streaming semplice e intuitiva, con qualità Full HD e controllo vocale integrato. Ideale per chi si avvicina per la prima volta al mondo dello streaming, permette di accedere a migliaia di film e serie TV gratuiti su app supportate da pubblicità, come Pluto TV.

Con il telecomando vocale Alexa, basta premere un pulsante e usare la voce per cercare e guardare i tuoi contenuti preferiti sulle numerose piattaforme disponibili. Puoi goderti migliaia di film, episodi di serie TV e contenuti esclusivi su app come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e molte altre. I pulsanti rapidi sul telecomando ti offrono accesso immediato alle piattaforme più popolari.

La Fire TV Stick è pensata per seguirti ovunque. Collegala alla porta HDMI di qualsiasi televisore compatibile per accedere alle tue app di intrattenimento preferite, anche in viaggio. Inoltre, ti permette di guardare la TV in diretta, notiziari o eventi sportivi tramite app come DAZN e RaiPlay.

Non si ferma all’intrattenimento visivo: puoi riprodurre brani musicali con servizi come Amazon Music e Spotify. Inoltre, grazie alla compatibilità con i dispositivi per la Casa Intelligente, puoi chiedere ad Alexa di controllare luci, videocamere, il meteo e altro ancora.

