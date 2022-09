È un pensiero condiviso da tanti (tantissimi): iPhone 14 non è altro che una versione leggermente aggiornata dello smartphone della generazione precedente. Di questo parere è anche una persona legata ad Apple non perché sia una dipendente dell’azienda di Cupertino, ma perché è la figlia di Steve Jobs.

Eve Jobs, senza mezzi termini e con una buona dose di ironia, ha dichiarato su Instagram – poco dopo la fine dell’evento Far Out – che iPhone 14 e iPhone 13 sono praticamente la stessa cosa. Il concetto è accompagnato da un meme abbastanza famoso, quello di un uomo che scarta una camicia uguale (letteralmente) a quella che sta indossando.

Io che passo da iPhone 13 ad iPhone 14 dopo l’annuncio di oggi.

Il commento della modella e cavallerizza si fonda su buoni motivi, è innegabile, ma non possiamo non tenere in considerazione anche i pessimi rapporti con il gigante di Cupertino. Eve Jobs è stata diseredata dalla madre Laurene Powell, vicina invece all’azienda anche dopo la morte di Steve Jobs (di recente ha partecipato ad una conferenza con Tim Cook e Jony Ive tra gli altri).

iPhone 14: ci sono novità?

Dal punto di vista puramente estetico, non c’è nulla da segnalare. iPhone 14 e 14 Plus hanno l’ormai classico look a lingotto, con cornici sul display sottilissime e simmetriche e la tanto amata/criticata tacca sulla parte alta della panello frontale.

Sul retro troviamo invece un modulo fotografico migliorato sotto diversi punti di vista, ma nulla da far gridare al miracolo o a giustificare il passaggio da iPhone 13 (per dire eh…). Se vuoi approfondire, qui trovi altre nuove feature che forse ti sono sfuggite durante la visione dell’evento.

iPhone 14 (variante Plus compresa) sono ottimi smartphone, ma – considerati i prezzi lievitati per via dell’inflazione – il nostro consiglio è di puntare su iPhone 13 o – ancora meglio – iPhone 13 Pro, entrambi acquistabili a prezzo scontato su Amazon.