Periodo di grandi novità in casa Meta. E no, il supporto al PiP per le videochiamate WhatsApp non è tra queste. Mark Zuckerberg, seguendo la strada tracciata dal suo collega Elon Musk con Twitter, ha annunciato l’arrivo di Meta Verified, ovvero un servizio in abbonamento per ottenere la spunta blu e altri vantaggi.

Meta Verified, ovvero pagare per avere la spunta blu su Facebook e Instagram

Sia su Facebook che su Instagram, il buon Mark ha annunciato l’arrivo di un nuovo prodotto. Come anticipato poco sopra, si tratta di Meta Verified, un abbonamento che consente di ottenere la spunta blu, un miglioramento della visibilità sulle rispettive piattaforme e un supporto prioritario.

«Questa settimana inizia il rilascio di Meta Verified, un servizio in abbonamento per la verifica del tuo account fornendo un documento d’identità, ottenere la spunta blu, ottenere una protezione extra contro gli account che affermano di rappresentare te e, infine, ottenere un accesso diretto all’assistenza», scrive Zuckerberg su Facebook e Instagram.

Ok, ma quanto costa questo nuovo servizio? Al momento sappiamo che il prezzo mensile è di 11,99 dollari se ci si abbona via web, e di 14,99 dollari se invece la sottoscrizione viene effettuata tramite iPhone. Il rilascio è graduale e parte da Australia e Nuova Zelanda. “Prossimamente” sarà disponibile anche in altri paesi.

Per potersi abbonare a Meta Verified, bisogna soddisfare requisiti mini d’attività, avere almeno 18 anni e inoltrare un documento d’identità. L’azienda, inoltre, assicura che non apporterà alcuna modifica agli account che sono stati verificati utilizzando i requisiti precedenti.

Andrà a buon fine questa sorta di test? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Nel frattempo, speriamo di ottenere quanto prima qualche dettaglio in più per l’Italia.

Immagine di copertina © Nick Barclay / The Verge

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.