Enco Buds2 Pro, cuffie bluetooth Oppo con batteria da 38h (-40%)

Oppo non è un’azienda nota solo per gli smartphone e infatti, oggi, su Amazon vengono messe in maxi sconto del 40% le sue cuffie bluetooth (le Enco Buds2 Pro) che vengono vendute al prezzo finale e totale di 29,99€.

Caratteristiche top: ecco le cuffie bluetooth Oppo al 40% di sconto!

Le cuffie Bluetooth Oppo Enco Buds2 Pro offrono un’esperienza audio di alta qualità, combinate con tecnologie avanzate e un design pratico per un utilizzo quotidiano. Grazie al Driver Dinamico in Titanio da 12.4 mm, queste cuffie garantiscono un audio cristallino, fedele e ricco di dettagli, per ascoltare musica, film e podcast con una chiarezza senza pari.

Per le chiamate, la tecnologia di riduzione del rumore AI consente di tracciare in modo intelligente la voce umana, eliminando i rumori di sottofondo e migliorando la qualità audio, anche in ambienti rumorosi. La sensibilità dello speaker di 107.5±1.5 dB assicura un volume potente e ben bilanciato.

La batteria delle Oppo Enco Buds2 Pro è progettata per durare. Gli auricolari offrono una capacità di 36mAh, mentre la custodia di ricarica da 480mAh garantisce un’autonomia estesa. I tempi di ricarica sono efficienti: 70 minuti per gli auricolari e 130 minuti per la custodia, per tornare rapidamente all’ascolto.

Con il supporto del Bluetooth 5.3 bineurale, queste cuffie offrono una connessione stabile e a bassa latenza, ideale per il gaming e lo streaming. La funzionalità multi-dispositivo consente di abbinare gli auricolari contemporaneamente a due dispositivi, facilitando il passaggio tra telefono, tablet o PC.

