Echo Pop di ultima gen: Alexa costa solo 19€ su Amazon (-65%)

Echo Pop è imprescindibile in una casa smart e oggi, su Amazon, il modello di ultima generazione viene messo in maxi sconto del 65% e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di soli 19€.

Alexa al 65% di sconto: l’ultimo Echo Pop è straordinario!

Echo Pop di ultima generazione è l’altoparlante intelligente Bluetooth compatto che offre un suono potente, ideale per stanze da letto o spazi ridotti. Grazie ad Alexa, puoi controllare facilmente la musica, gli audiolibri e i podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri. Inoltre, puoi collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Con Echo Pop, ogni ambiente diventa più intelligente: puoi controllare i dispositivi compatibili, come luci e prese, usando semplicemente la tua voce o l’App Alexa. Puoi anche chiedere ad Alexa di impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie e molto altro, semplificando così la tua vita quotidiana.

Personalizza la tua esperienza con Alexa grazie alle migliaia di Skill disponibili, che ti permettono di fare sempre più cose, come riprodurre suoni rilassanti o sfidarti su argomenti specifici. L’indicatore luminoso blu ti segnala quando il dispositivo è pronto ad ascoltare la parola di attivazione “Alexa”.

Echo Pop è progettato con un occhio attento alla privacy, con un pulsante per disattivare i microfoni, e all’sostenibilità, poiché il suo tessuto proviene al 100% da filati riciclati post-consumo e l’80% dell’alluminio è riciclato.

Oggi, su Amazon, il modello di ultima generazione di Echo Pop viene messo in maxi sconto del 65% e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di soli 19€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.