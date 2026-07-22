Ecco perché non dovresti mai conservare vecchi apparecchi tecnologici in questo punto della casa

Il punto è che, lì dentro, possono rovinarsi in fretta. Sbalzi di temperatura, umidità, polvere e poca ventilazione mettono alla prova batterie, schermi e circuiti. E non succede solo ai dispositivi vecchi: anche apparecchi recenti, lasciati in uno scatolone vicino a una parete fredda o sotto una finestra battuta dal sole, possono riportare danni che all’inizio non si vedono.

Il primo nemico dell’elettronica conservata in garage è la temperatura. D’estate un box chiuso può superare senza troppe difficoltà i 35-40 gradi, soprattutto nelle ore centrali. D’inverno, nelle zone più fredde, può scendere vicino allo zero. Per batterie al litio, schermi LCD, alimentatori e schede interne non è un dettaglio da poco.

Le batterie, in particolare, patiscono sia il caldo sia il gelo. Apple, Samsung e altri produttori indicano nei manuali intervalli precisi per uso e conservazione: fuori da quei limiti, la capacità può calare e la ricarica diventare meno regolare. Il dispositivo magari si accende ancora, certo. Ma la batteria non tiene più come prima. È una scena che i centri assistenza conoscono bene. E quando il danno è fatto, spesso resta poco da salvare.

Così si rovinano batterie, schermi e circuiti

Anche gli schermi possono risentirne. Il freddo rallenta la risposta dei cristalli liquidi, mentre il caldo prolungato può rovinare colle, guarnizioni e plastiche. Nei circuiti elettronici, invece, gli sbalzi continui creano piccoli stress su saldature e componenti. All’inizio non si nota nulla. Poi, dopo qualche mese, arrivano accensioni a singhiozzo, porte USB morte, alimentatori che “fischiano”. Prima segnali minimi. Poi il guasto.

Una scatola con dispositivi elettronici impolverati e umidi in garage, esempio dei rischi di condensa e sbalzi di temperatura.

Il secondo rischio è l’umidità, spesso più subdola del caldo. Un garage non riscaldato, con pavimento in cemento e poca aria, può trattenere umidità per giorni. Quando la temperatura cambia in fretta, si forma condensa: goccioline minuscole che si depositano sulle superfici e arrivano anche dentro fessure, porte di ricarica, prese d’aria e vani batteria.

Per un computer portatile, una console o un vecchio stereo, la condensa può diventare un problema serio. L’acqua, anche poca, accelera ossidazione e corrosione sui contatti metallici. Non si vede la ruggine come su un cancello, ma basta un alone verdastro su un connettore per compromettere una scheda. Spesso ce ne si accorge solo quando si prova ad accendere il dispositivo, magari dopo mesi.

Poi c’è la polvere. In garage non è mai solo polvere: si mescola a residui di pneumatici, terriccio, segatura, vernici, detergenti e piccoli insetti. Quando il dispositivo viene riacceso, le ventole la aspirano e la spingono verso dissipatori e schede. Nei prodotti senza ventole, come tablet e hard disk esterni, entra comunque da giunzioni e prese. Non fa rumore, non dà segnali immediati. Ma intanto lavora.

Sicurezza e dati a rischio: cortocircuiti, incendi e informazioni personali perse

Tenere dispositivi elettronici in un posto inadatto non significa solo rischiare di buttarli. In alcuni casi entra in gioco anche la sicurezza domestica. Una batteria gonfia, un caricatore danneggiato o un alimentatore rimasto in una scatola umida possono causare cortocircuiti quando vengono collegati alla corrente. I vigili del fuoco, nelle campagne di prevenzione, ricordano da tempo di non usare caricabatterie danneggiati o non certificati e di evitare ricariche in luoghi non controllati.

Il rischio aumenta se in garage ci sono materiali infiammabili: scatoloni, solventi, bombolette spray, vernici, tessuti. Un vecchio laptop lasciato con la batteria inserita, magari vicino a un flacone di diluente o sotto una mensola piena di carta, non è una buona idea. Non serve immaginare scenari estremi. A volte bastano una batteria deteriorata, un cavo spellato, una presa multipla scadente.

C’è poi il capitolo dati personali. Hard disk, smartphone e tablet dimenticati in garage possono contenere foto, documenti, password salvate, copie di carte d’identità, backup di lavoro. Se si danneggiano, recuperarli può costare molto e non sempre riesce. Se invece finiscono smaltiti o venduti senza una cancellazione sicura, il problema cambia: non è più solo una perdita di dati, ma una possibile esposizione di informazioni private.

Dove tenere l’elettronica: le regole pratiche per evitare danni

La scelta più sicura è conservare l’elettronica in un ambiente interno, asciutto e stabile: un armadio, una stanza poco esposta al sole, un ripostiglio arieggiato. Meglio evitare cantine, soffitte e garage, soprattutto per dispositivi con batterie ricaricabili, hard disk, fotocamere, droni, console e computer. Se il passaggio in garage è inevitabile, deve durare poco e va tenuto sotto controllo.

Prima di riporre un dispositivo conviene spegnerlo, scollegare cavi e accessori, togliere eventuali batterie estraibili e lasciare le batterie al litio a una carica intermedia, di solito intorno al 40-60%, come indicano molti produttori per la conservazione lunga. Gli apparecchi vanno messi in contenitori chiusi e puliti, sollevati da terra, lontani da porte basculanti, finestre, caldaie, scaffali con liquidi o prodotti chimici.

Per hard disk e chiavette USB, la regola è doppia: conservarli bene e non considerarli mai l’unica copia. Un backup su un secondo supporto, oppure su un servizio cloud affidabile, riduce il rischio di perdere documenti e ricordi. “Lo metto in garage, tanto poi lo riprendo” è una frase comune. Ma con l’elettronica, spesso, quel “poi” arriva troppo tardi.