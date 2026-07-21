Lascia perdere OLED, LCD e simili: la nuova tecnologia per le TV è la RGB

Tra le promesse dell’industria e la resa reale c’è ancora distanza, soprattutto nel confronto con l’OLED. La nuova tecnologia, spinta da Sony, Hisense e Samsung, mostra qualità interessanti, ma non abbastanza — almeno per ora — da cambiare gli equilibri del mercato.

La stagione dei nuovi televisori 2026 è entrata nel vivo e, nei laboratori delle testate specializzate, gli RGB Mini LED sono finiti subito sotto la lente. L’idea è semplice, almeno sulla carta: una retroilluminazione più avanzata, con componenti rossi, verdi e blu, per avere più controllo sul colore, più luminosità e una resa più ampia rispetto ai Mini LED tradizionali.

Il salto tecnico sembrava pronto. Da almeno due anni i produttori preparavano il terreno con anteprime riservate, prove a porte chiuse e messaggi molto decisi sulla capacità degli RGB TV di avvicinarsi — se non superare — l’OLED. Ora però i primi modelli sono arrivati davvero, e il tono è cambiato. Non è una bocciatura. È più una frenata.

RGB Mini LED 2026, la promessa ora deve fare i conti con i primi test

Il punto, secondo diversi osservatori del settore, è che una tecnologia di prima generazione porta sempre con sé margini di crescita, ma anche difetti ancora visibili. La promessa di colori più ricchi e picchi di luce più alti resta concreta. Solo che non sempre si traduce in un vantaggio chiaro davanti a un film, a una serie o a una partita. E alla fine, sul divano, conta soprattutto quello.

Confronto in laboratorio tra due TV con resa diversa di luminosità, colori e neri profondi, tema centrale del dibattito RGB Mini LED vs OLED.

Tra i marchi più esposti c’è Sony, che ha creato molta attesa attorno alla linea Bravia True RGB, presentata con eventi tecnici e dimostrazioni molto controllate. I primi riscontri sui modelli Bravia 9 II e Bravia 7 II parlano di prestazioni solide, in linea con le aspettative fissate dalla stessa azienda giapponese. Ma non abbastanza da chiudere il confronto con i migliori OLED. Il senso delle valutazioni circolate tra gli addetti ai lavori è chiaro: il potenziale c’è, ma il sorpasso non è automatico.

Più complicata la situazione di Hisense, che da tempo prova a rafforzare la propria presenza nella fascia premium. Il modello UR9, secondo la recensione pubblicata da Trusted Reviews il 19 luglio, ha lasciato un’impressione sotto le attese, soprattutto considerando quanto il marchio aveva puntato sulla nuova piattaforma RGB Mini LED. Un segnale da prendere con prudenza, certo. Ma non da ignorare.

Anche Samsung, che da sempre spinge su immagini molto luminose e colori marcati, ha scelto la strada RGB con il modello R95H. Le prime analisi parlano di una risposta cromatica molto ampia. Sono però emerse anche segnalazioni su possibili problemi di motion blur, cioè sfocature nelle scene in movimento. Colpisce pure il numero ancora ridotto di recensioni disponibili a luglio inoltrato: per un prodotto Samsung di fascia alta, è un dettaglio che pesa.

TCL frena sull’RGB: il dubbio è che sia arrivato troppo presto

Nel frattempo TCL ha preso una strada diversa. Pur avendo inserito due modelli RGB nella gamma 2026, il produttore cinese ha preferito puntare soprattutto sulla tecnologia SQD Mini LED, basata su Quantum Dot più avanzati e pensata per offrire un controllo più preciso del colore. Una scelta che non sembra casuale.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, l’RGB Mini LED ha potenziale, ma non sarebbe ancora la tecnologia su cui puntare oggi con decisione. Il futuro, nella lettura di TCL, potrebbe arrivare tra due o tre anni, quando pannelli, elettronica di controllo e contenuti saranno più maturi. Solo allora, forse, il salto potrà vedersi davvero anche per il pubblico.

La posizione non è isolata. LG continua a puntare con forza sugli OLED, che restano il cuore della sua offerta premium. Philips, invece, ha collocato il proprio modello RGB in una fascia intermedia, continuando a sostenere la superiorità dell’OLED sul piano della qualità d’immagine. Messaggi diversi, quasi stonati tra loro. E in un settore che di solito ama muoversi compatto sulle grandi novità, questo dice parecchio.

Il confronto con l’OLED resta il nodo centrale. I pannelli OLED hanno limiti noti: la luminosità in stanze molto illuminate, il rischio di ritenzione dell’immagine in alcuni usi, la gestione di certe scene estreme. Però continuano a offrire neri profondi, contrasto preciso e una resa cinematografica che molti utenti riconoscono subito. L’RGB Mini LED, per ora, vince in alcuni casi e perde in altri.

Il vantaggio più chiaro riguarda gli ambienti molto luminosi, dove un televisore RGB può mantenere più brillantezza e colore. Ma nella vita reale l’utente può spostare lo schermo, chiudere una tenda, evitare la luce diretta. E senza un confronto fianco a fianco tra OLED e RGB TV, la differenza rischia di restare difficile da cogliere per chi entra in negozio e guarda pochi minuti di demo.

C’è poi il tema dei contenuti. Gran parte di film e serie non viene masterizzata per usare in modo costante picchi da 3.000 o 4.000 nit. Spesso la scelta artistica resta molto più contenuta, a volte sotto i 300 nit. Sony spera che l’arrivo dei nuovi pannelli spinga l’industria audiovisiva verso master più luminosi, ma il nodo è sempre lo stesso: servono contenuti adatti per valorizzare i televisori, e televisori diffusi per convincere chi produce quei contenuti.

Per ora, quindi, la rivoluzione è rinviata. Gli RGB Mini LED non sono una promessa vuota: la tecnologia ha margini reali e può crescere in fretta. Ma nel 2026 non ha ancora tolto all’OLED il ruolo di riferimento nella qualità percepita. Più che un cambio di era, sembra l’inizio di una partita lunga.