Bonus elettrodomestici, il beneficio per rinnovare casa: fino a 200 euro, c'è tempo fino a settembre

La fase di utilizzo da parte dei consumatori è ormai chiusa. Ora resta da completare il pagamento delle somme ancora in sospeso.

Il provvedimento del MIMIT, pubblicato nei giorni scorsi, riguarda l’ultima fase del Bonus elettrodomestici 2025, la misura nata per aiutare l’acquisto di apparecchi domestici attraverso voucher riconosciuti ai cittadini. A questo punto, però, i consumatori non c’entrano più. La partita riguarda i venditori, cioè gli esercizi commerciali che hanno accettato i buoni e aspettano il rimborso.

Nel decreto direttoriale 14 luglio 2026, il Ministero prende atto di un dato ormai acquisito: tutti i voucher emessi risultano scaduti oppure già usati dagli utenti finali. Resta aperta solo la parte amministrativa. Quella meno visibile, fatta di piattaforme, documenti da caricare, controlli e domande di pagamento.

La scelta, si legge nel provvedimento, serve a chiudere le attività rimaste in sospeso sulla gestione dei rimborsi spettanti ai venditori che avevano aderito alla misura. In sostanza, è una finestra finale. Poi il capitolo verrà archiviato.

Scadenza del 4 settembre alle 23:59: l’ultima chiamata per i venditori

La data da segnare è il 4 settembre 2026, alle ore 23:59. Entro quel termine i venditori aderenti alla misura devono inviare le proprie istanze di rimborso per i voucher del contributo elettrodomestici non ancora pagati. Il decreto è netto: dopo quell’orario, le richieste non saranno prese in carico ai fini della liquidazione.

Un venditore in negozio verifica documenti e pratiche per il rimborso dei voucher del Bonus elettrodomestici 2025.

Per gli operatori significa controllare la propria posizione nella procedura dedicata, verificare i voucher accettati, chiarire eventuali anomalie e trasmettere la domanda completa. Non basta aver partecipato all’iniziativa. E non basta aver applicato lo sconto al cliente al momento della vendita. Serve la richiesta formale. E deve arrivare nei tempi stabiliti.

Può sembrare un passaggio tecnico, ma per molti negozi — dai punti vendita indipendenti alle catene con più sedi — vuol dire chiudere una partita contabile aperta da mesi. “Le richieste presentate oltre tale termine non saranno liquidate”, precisa il provvedimento ministeriale. Una formula asciutta, che lascia poco spazio a recuperi successivi.

Voucher non rimborsati: 169 operatori e oltre 1,07 milioni ancora fermi

Alla data del 10 luglio 2026, secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, risultavano ancora 169 venditori senza istanza di rimborso presentata per il Bonus elettrodomestici 2025. Il valore complessivo dei voucher legati a queste posizioni è pari a 1.078.100,87 euro.

La cifra, poco più di 1,07 milioni di euro, racconta una coda amministrativa tutt’altro che marginale. Non sono nuovi incentivi da assegnare, né risorse aggiuntive per i cittadini. Si tratta di somme collegate a buoni già emessi e, secondo il Ministero, ormai scaduti o utilizzati. In pratica: sconti applicati, vendite concluse, rimborsi ancora da chiedere in modo formale.

Il numero dei 169 operatori spiega perché il MIMIT abbia deciso di fissare una scadenza definitiva. Senza un termine, la misura resterebbe appesa, con ricadute anche sulla rendicontazione delle risorse pubbliche. Da qui la chiusura fissata al 4 settembre, poco prima della piena ripresa delle attività amministrative dopo l’estate.

Domande tardive escluse: controlli da fare prima della scadenza

Il rischio per i venditori che non rispettano la scadenza è chiaro: perdere il rimborso dei voucher. Le domande inviate dopo le 23:59 del 4 settembre 2026 non saranno liquidate, precisa il decreto. Nel testo disponibile non è prevista una sanatoria per le istanze arrivate in ritardo.

Per questo gli operatori interessati dovranno muoversi per tempo: controllare i documenti, verificare i dati inseriti e accertarsi che la domanda sia stata davvero inviata. Un file caricato male, una delega non aggiornata, una pratica rimasta in bozza: dettagli piccoli, ma capaci di bloccare tutto se scoperti all’ultimo minuto. E questa volta il calendario non concede molto margine.

La fase dei controlli resta affidata alle procedure già previste dalla misura e alla documentazione trasmessa dai soggetti aderenti. Con il decreto, il Ministero non cambia le regole originarie del Bonus elettrodomestici 2025. Mette però un punto sulla liquidazione dei rimborsi ancora pendenti. Per i venditori coinvolti è l’ultima chiamata: entro il 4 settembre la domanda deve essere chiusa, inviata e acquisita dal sistema.