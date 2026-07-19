Prima di collegare un'altra smart TV, tablet o telefono, bloccalo

Non è tempo perso: serve a ridurre i rischi di furti di dati, accessi non autorizzati e raccolta eccessiva di informazioni personali. La scena è quella di sempre: dispositivo appena comprato, password inserita al volo, una serie di “accetto” premuti senza leggere. E invece è proprio lì, prima della prima connessione stabile, che si gioca una parte importante della sicurezza della casa connessa.

Perché smart TV, tablet e telefoni sono il nuovo punto debole della casa connessa

Le smart TV, i tablet e gli smartphone non sono più soltanto schermi. Raccolgono dati, parlano con servizi cloud, installano app e spesso restano accesi, o in standby, per ore. Secondo le indicazioni diffuse negli ultimi anni da agenzie come ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, i dispositivi domestici connessi sono diventati un bersaglio frequente: entrano in casa con configurazioni rapide, password deboli e aggiornamenti rimandati. Una TV in salotto, magari vicino al router e collegata a piattaforme video, assistenti vocali e account personali, può trasformarsi in un ingresso poco controllato.

Il punto, spiegano gli esperti di sicurezza informatica, non è solo il virus inteso in senso classico. Una app installata senza controlli, un account usato da più familiari o un firmware lasciato indietro possono esporre cronologia di visione, indirizzi email, preferenze, contatti e, in alcuni casi, dati di pagamento. “La regola è semplice: ogni dispositivo collegato alla rete va trattato come un piccolo computer”, ha ricordato più volte la Polizia postale nelle campagne di prevenzione. Sembra una precauzione scontata. Non lo è, soprattutto quando in casa ci sono minori o persone meno abituate a muoversi tra le impostazioni digitali.

Controllo delle impostazioni di privacy e sicurezza su tablet prima di collegare smart TV e altri dispositivi al Wi‑Fi di casa.

Prima di collegare il dispositivo alla rete principale, conviene partire dal router domestico. Se si può, meglio creare una rete ospiti o una rete separata per gli apparecchi smart. In questo modo la navigazione quotidiana di computer e telefoni resta distinta dai dispositivi meno controllati. Anche il nome della rete, il cosiddetto SSID, merita attenzione: niente cognome, indirizzo o riferimenti facilmente riconoscibili. È un dettaglio piccolo, ma toglie informazioni utili a chi prova ad accedere dall’esterno o anche solo dal pianerottolo.

Sul nuovo dispositivo, poi, è meglio non scegliere la configurazione “tutto consentito” che alcune procedure iniziali propongono quasi in automatico. Le schermate su diagnostica, pubblicità personalizzata, condivisione dei dati e sincronizzazione automatica vanno lette con calma. Se una smart TV chiede subito di attivare riconoscimento vocale, tracciamento pubblicitario e accesso a tutte le app, non bisogna per forza dire sì a tutto per usarla. Nei menu, spesso sotto “privacy”, “sicurezza” o “preferenze”, si possono disattivare raccolta dati estesa e suggerimenti basati sull’attività. Due minuti prima del collegamento definitivo. Possono bastare a evitare problemi.

Aggiornamenti, password e autenticazione: la checklist minima di sicurezza

La prima cosa da controllare sono gli aggiornamenti software. Appena conclusa l’accensione iniziale, prima di installare una lunga lista di applicazioni, è bene verificare se ci siano update del sistema operativo, del firmware o delle patch di sicurezza. Produttori come Apple, Google, Samsung e altri rilasciano periodicamente correzioni per chiudere vulnerabilità già note. Rimandarle per settimane significa lasciare aperte falle di cui si parla già pubblicamente. Non serve allarmarsi. Serve essere ordinati.

Poi c’è la password. Ogni account collegato al dispositivo — store delle app, servizi streaming, email, cloud, profilo del produttore — dovrebbe avere una password lunga, diversa dalle altre e salvata, se possibile, in un password manager affidabile. Dove c’è, va attivata anche l’autenticazione a due fattori, con app dedicata o notifica sul telefono. Per gli account più sensibili, meglio evitare quando possibile i codici via SMS. “Non usate la stessa chiave per tutte le porte”, ripetono spesso i tecnici della sicurezza. È un’immagine semplice, ma funziona.

C’è infine un controllo meno evidente: togliere o disattivare ciò che non serve. App preinstallate, servizi demo, profili temporanei creati durante la configurazione e accessi automatici lasciati attivi possono aumentare i rischi. Su tablet e smartphone, in particolare, conviene impostare subito blocco schermo, riconoscimento biometrico se disponibile, localizzazione del dispositivo smarrito e cancellazione da remoto. Non più avanti. Subito.

Privacy domestica: microfoni, telecamere, app e permessi da controllare

La privacy in casa passa anche da microfoni, telecamere e sensori che spesso vengono attivati con un consenso dato troppo in fretta. Smart TV con comandi vocali, tablet usati dai bambini, telefoni lasciati sul comodino: tutti possono raccogliere informazioni se le autorizzazioni non vengono controllate. Nei menu di sistema bisogna verificare quali app hanno accesso a microfono, fotocamera, posizione, contatti e rete locale. Se un’app del meteo chiede il microfono, qualcosa non torna.

Attenzione anche alle applicazioni scaricate. Meglio usare solo store ufficiali, controllare il nome dello sviluppatore, le recensioni recenti e il numero di download. Da evitare i link arrivati via messaggio o tramite pubblicità. Per i minori, sono utili profili separati, limiti di acquisto e filtri sui contenuti: non sostituiscono la presenza dei genitori, ma aiutano. In cucina, sul divano, durante i compiti: il dispositivo è lo stesso, cambiano gli usi.

Infine, vale una regola poco tecnica e molto concreta: fare un controllo periodico. Una volta al mese, o anche ogni due, si possono rivedere app installate, dispositivi collegati al router, account attivi e autorizzazioni concesse. Se qualcosa non si riconosce, si elimina o si cambia password. La sicurezza digitale, in fondo, somiglia alla porta di casa: non basta chiuderla il primo giorno, bisogna continuare a controllare chi ha le chiavi.