Il trucco per usare le cartucce in modo illimitato: non sapevo si potesse fare, me lo ha fatto vedere un tecnico

Il motivo è semplice: si spende meno, si buttano via meno materiali e si può continuare a stampare senza correre subito a comprare un ricambio nuovo. La pratica è diffusa soprattutto con le stampanti inkjet, ma va fatta con un minimo di attenzione. Una ricarica fatta di fretta, con strumenti sbagliati o senza controllare perdite e bolle d’aria, può rovinare la qualità di stampa e, nei casi peggiori, danneggiare la cartuccia. Lo ripetono spesso anche i tecnici dei negozi di consumabili: la fretta, qui, è il primo errore.

Quando conviene ricaricare una cartuccia invece di comprarla nuova

La ricarica delle cartucce ha senso quando la cartuccia è ancora in buone condizioni, non è rimasta vuota troppo a lungo e la testina di stampa non mostra incrostazioni evidenti. In questi casi, aggiungere inchiostro compatibile può bastare per continuare a stampare spendendo meno rispetto a una cartuccia nuova. Vale soprattutto per chi usa la stampante per documenti, bozze, compiti scolastici o piccoli lavori d’ufficio. C’è anche un vantaggio ambientale: una cartuccia riutilizzata significa meno plastica da buttare e meno consumabili da smaltire.

Non sempre, però, conviene insistere. Se la testina è consumata, se la cartuccia perde liquido o se la stampante mostra errori continui, la ricarica rischia di essere solo una toppa momentanea. Alcuni modelli, poi, hanno chip o sistemi di controllo che continuano a indicare “inchiostro esaurito” anche dopo il riempimento. A quel punto bisogna capire se tentare un reset, reinstallare i driver o cambiare direttamente la cartuccia.

Prima di aprire una cartuccia inkjet, meglio avere tutto pronto sul tavolo: un kit di ricarica compatibile, siringhe pulite, aghi o punte adatte, carta assorbente, nastro adesivo e, se serve, un piccolo cacciavite per raggiungere il foro di riempimento. Nei kit si trovano di solito i flaconi di nero, ciano, magenta e giallo. Ma attenzione: gli inchiostri non sono tutti uguali. Prima ancora di aprire il flacone, bisogna controllare che siano adatti alla marca e al modello della stampante.

Anche il piano di lavoro va protetto. Giornali, plastica o carta assorbente evitano guai, perché le macchie di inchiostro su scrivanie, tessuti e mani non vengono via facilmente. Meglio usare guanti monouso e tenere a portata di mano un panno asciutto. Sembra una cautela da poco, ma non lo è: una goccia nel punto sbagliato può sporcare la cartuccia, il carrello della stampante o i contatti elettrici. E spesso i problemi iniziano proprio così.

Ricarica inkjet passo dopo passo: fori, siringhe e controllo delle perdite

Il primo passo è trovare il foro di ricarica della cartuccia, di solito nella parte superiore o sotto l’etichetta adesiva. Alcune cartucce hanno già un tappo predisposto, altre richiedono di sollevare l’etichetta o di praticare un piccolo foro, con molta cautela. Solo dopo si aspira l’inchiostro con la siringa, senza esagerare con la quantità. Riempire troppo la cartuccia non fa stampare meglio: aumenta soltanto il rischio di perdite.

L’inchiostro va inserito piano, dando alla spugna interna il tempo di assorbirlo. Se il liquido risale verso il bordo o compare una perdita, bisogna fermarsi, tamponare e non forzare. Finita la ricarica della cartuccia, il foro può essere richiuso con il tappo originale o con una piccola striscia di nastro adesivo, facendo attenzione a non coprire eventuali prese d’aria previste dal produttore. Alla fine, la testina va appoggiata delicatamente su carta assorbente: se lascia una traccia regolare di inchiostro, il flusso è attivo.

Con le cartucce a colori serve ancora più precisione. Ogni colore deve avere la sua siringa, senza scambi tra ciano, magenta e giallo. Se non si è sicuri del foro giusto, si può fare una verifica con un bastoncino pulito, toccando appena l’interno. Non sarà il metodo più elegante, ma funziona.

Il primo errore da evitare sono le bolle d’aria nella cartuccia. Possono bloccare il passaggio dell’inchiostro e provocare righe, vuoti o stampe sbiadite. Anche riempire troppo è un rischio concreto: l’inchiostro in eccesso può colare dentro la stampante o sporcare i contatti. Dopo la ricarica, conviene aspettare qualche minuto e fare una stampa di prova. Se serve, si può poi avviare la pulizia delle testine dal software della stampante.

Un altro problema frequente sono i colori contaminati. Basta usare lo stesso ago per due flaconi diversi per alterare la resa dei colori, con effetti evidenti soprattutto su immagini, loghi e documenti a colori. C’è poi il caso delle cartucce non riconosciute: alcune stampanti continuano a leggere il livello precedente perché il chip non misura davvero l’inchiostro aggiunto, ma registra il consumo stimato. In questi casi si può provare a reinstallare i driver, rimuovere e aggiungere di nuovo la stampante oppure disattivare lo status monitor. Sapendo però che, da quel momento, gli avvisi sul livello residuo non saranno più affidabili.