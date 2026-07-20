I climatizzatori non sono tutti uguali e valutare i BTU non basta: il dettaglio che tutti sottovalutano e che ha più valore

Per famiglie e consumatori, in Italia, la partita si gioca su pochi elementi concreti: metri quadrati, potenza, consumi e installazione. L’obiettivo è semplice: raffrescare casa senza buttare energia e senza comprare una macchina più grande del necessario.

La guida di Altroconsumo, aggiornata per la stagione, indica i criteri da tenere a mente, dalla scelta tra condizionatore portatile e split fisso fino all’uso della deumidificazione. Perché un acquisto fatto di corsa, magari nei giorni più caldi, può pesare parecchio. Non solo sullo scontrino.

BTU e metri quadrati: come scegliere la potenza stanza per stanza

Il primo dato da guardare è la grandezza della stanza da raffrescare. Se il climatizzatore è troppo debole, resterà acceso a lungo senza riuscire a rinfrescare davvero. Se invece è troppo potente, consumerà più del necessario. Il riferimento tecnico è il BTU/h, cioè la capacità di raffrescamento dell’apparecchio. Secondo le indicazioni riportate da Altroconsumo, per una stanza fino a 10 metri quadrati possono bastare circa 5.000 BTU/h. Tra 10 e 15 metri quadrati si sale a 7.000 BTU/h.

Un tecnico misura la stanza prima di installare uno split, passo chiave per scegliere potenza e consumi del climatizzatore.

Per locali tra 15 e 25 metri quadrati la potenza indicativa è di 9.000 BTU/h; tra 25 e 40 metri quadrati si passa a 12.000 BTU/h. Oltre questa soglia servono apparecchi più forti: 15.000 BTU/h per ambienti fino a 50 metri quadrati, 18.000 BTU/h per stanze tra 50 e 60 metri quadrati. Sono numeri utili, ma non vanno presi come una regola matematica. Contano anche l’esposizione al sole, l’isolamento, l’altezza dei soffitti e quante persone vivono la stanza. In una mansarda esposta a sud, per esempio, il conto cambia eccome.

Portatile, split fisso o multi-split: costi, consumi e limiti delle soluzioni più diffuse

La scelta non manca, ma prezzi e prestazioni possono essere molto diversi. I climatizzatori portatili monoblocco, quelli con il tubo da far uscire dalla finestra per espellere l’aria calda, sono comodi da spostare. Hanno però limiti chiari: consumano di più, raffrescano meno e spesso fanno rumore, perché il motore resta dentro la stanza. In base alle rilevazioni di Altroconsumo, i prezzi si aggirano di solito tra 800 e 1.100 euro.

Ci sono poi i modelli monoblocco senza unità esterna, scelti a volte quando non si può intervenire sulla facciata, come negli edifici vincolati o in alcuni centri cittadini. Sono meno diffusi, non sempre convenienti e in genere meno performanti rispetto agli impianti con due unità. Gli split portatili, ormai più rari nei negozi, collegano due elementi con un tubo per il fluido refrigerante. Anche in questo caso, però, il passaggio dalla finestra disperde fresco e il prezzo può arrivare a circa 1.500 euro.

La soluzione più usata resta lo split fisso, con unità esterna e apparecchio interno a parete. I modelli con pompa di calore possono servire anche per riscaldare in inverno, mentre la tecnologia inverter aiuta a mantenere stabile la temperatura, evitando continui sbalzi e riducendo i consumi se usata nel modo giusto. I prezzi partono da circa 300 euro e possono superare 1.500 euro. Per i multi-split, con un motore esterno e più unità interne, si va indicativamente da 700 euro per due split fino a oltre 2.000 euro, e anche di più nei sistemi più complessi. Occhio però al “prezzo civetta”: un modello molto economico può richiedere più manutenzione o avere ricambi difficili da trovare.

Installazione e manutenzione: il tecnico giusto fa la differenza

Per uno split fisso, l’installazione conta quasi quanto il modello scelto. Un tecnico qualificato deve valutare dove mettere l’unità interna, la distanza dall’unità esterna, lo scarico della condensa, il passaggio dei tubi e il rispetto delle regole condominiali. “Una cattiva installazione può ridurre le prestazioni e causare danni”, avverte Altroconsumo nella sua guida. Poche parole, ma molto chiare.

Anche la posizione incide sul comfort di tutti i giorni. L’aria fredda non dovrebbe arrivare direttamente su divani, letti o scrivanie. L’unità esterna, invece, va collocata in un punto ben aerato e facile da raggiungere per eventuali controlli. Nei condomìni entrano poi in gioco il decoro della facciata, il rumore e le distanze dai vicini. Questioni che spesso saltano fuori dopo, magari durante un’assemblea accesa. Meglio chiarirle prima.

La manutenzione del climatizzatore non va lasciata all’ultimo momento. Pulire i filtri, evitare ristagni d’acqua e controllare lo stato dell’impianto aiuta a mantenere l’efficienza e a ridurre cattivi odori o accumuli di polvere. Il rischio di proliferazione batterica negli impianti domestici è considerato basso, ma l’acqua stagnante va comunque evitata. Un controllo periodico, soprattutto prima dell’estate, può evitare guasti proprio nei giorni peggiori.

Uso corretto e detrazioni: temperatura, deumidificazione e bonus fiscali

Per contenere la spesa, la regola più semplice riguarda la temperatura del climatizzatore. In estate è consigliabile impostarla intorno ai 25 gradi, evitando differenze superiori a 6-7 gradi rispetto all’esterno. Non serve trasformare il soggiorno in una cella frigorifera. Anzi, uno sbalzo termico troppo forte può dare fastidio alla salute e si fa sentire in bolletta.

La funzione deumidificazione spesso basta a rendere l’ambiente più vivibile, perché abbassa l’umidità percepita senza far lavorare troppo il compressore. Conviene accendere il climatizzatore quando si è in casa, tenere chiuse finestre e persiane nelle ore più calde, usare tende o schermature solari e non lasciare aperte le porte tra stanze raffrescate e ambienti caldi. Sono gesti semplici, ma alla fine pesano.

C’è infine il capitolo fiscale. Per il 2025 sono previste detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, compresa l’installazione di climatizzatori a pompa di calore, secondo le condizioni indicate dalla normativa e dalle guide fiscali aggiornate. Prima di comprare, meglio controllare requisiti, pagamenti tracciabili e documenti da conservare. Solo così il fresco in casa può diventare anche una scelta più leggera per il portafoglio.