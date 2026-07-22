Il tuo router è limitato ma non lo sai: finché non modifichi queste impostazioni lo usi solo a metà

Eppure basta poco per rendere più sicura la rete Wi-Fi domestica e ridurre il rischio di accessi indesiderati, furti di dati o dispositivi compromessi. Quel piccolo apparecchio acceso giorno e notte, spesso dimenticato su una mensola, è il passaggio obbligato di gran parte della vita digitale di una famiglia.

La prima cosa da controllare è la password di amministrazione del router. Non è la password del Wi-Fi, ma quella che serve per entrare nel pannello di controllo dell’apparato. Dopo l’installazione fatta dal tecnico o dall’operatore, molti non la toccano più. E invece è proprio lì, in quella pagina che spesso si raggiunge digitando indirizzi come 192.168.1.1 o 192.168.0.1, che si decide chi può mettere mano alle regole della rete.

Crittografia Wi-Fi e nome della rete: meno indizi, più protezione

Su alcuni modelli le credenziali iniziali sono ancora fin troppo facili da indovinare: “admin”, “password”, oppure dati stampati sull’etichetta del dispositivo. “Il problema non è solo entrare nel Wi-Fi, ma prendere il controllo del router”, ripetono spesso i tecnici dei centri di assistenza informatica. Da lì, un intruso potrebbe cambiare i DNS, aprire porte, disattivare protezioni o creare accessi da remoto senza che l’utente se ne accorga subito.

Un router domestico e un laptop con impostazioni di rete aperte, mentre si regolano opzioni di sicurezza del Wi‑Fi di casa.

La scelta giusta è una password lunga e unica, diversa da quelle usate per email, social o servizi bancari. Meglio una frase con parole non collegate tra loro, numeri e simboli, da conservare in un gestore di password. Servono pochi minuti. Ma possono evitare molti guai.

Il secondo passaggio riguarda la crittografia Wi-Fi, cioè il sistema che protegge i dati scambiati tra router, smartphone, computer e altri dispositivi. Quando c’è, la scelta consigliata è WPA3, lo standard più recente per le reti di casa. In alternativa va bene WPA2-AES, ancora molto diffuso e considerato adeguato nella maggior parte delle abitazioni. Da evitare, invece, vecchie modalità come WEP o WPA con protocolli ormai superati.

Attenzione anche al nome della rete Wi-Fi, il cosiddetto SSID. Non dovrebbe indicare marca e modello del router, né contenere riferimenti troppo personali: cognome, indirizzo, piano o interno dell’appartamento. Una rete chiamata “Casa Rossi piano 3”, per esempio, dice più del necessario a chi si trova nei paraggi. Meglio un nome neutro, facile da riconoscere per la famiglia ma poco utile per gli altri.

Poi c’è la password del Wi-Fi. Deve essere diversa da quella di amministrazione, abbastanza lunga e non legata a date di nascita, numeri di telefono o nomi di animali domestici. Nei condomìni, dove decine di reti si accavallano sullo stesso pianerottolo, una chiave debole può diventare un invito. Non servono scenari da film: basta un vicino curioso, o un dispositivo infetto che prova combinazioni già note.

Aggiornamenti firmware automatici: il router va curato come il telefono

Il firmware del router è il software interno che fa funzionare l’apparato e gestisce connessioni, firewall e protocolli di sicurezza. Proprio come accade con uno smartphone, gli aggiornamenti non servono solo ad aggiungere funzioni. Spesso chiudono vulnerabilità di sicurezza già conosciute e, in alcuni casi, già usate in rete per colpire dispositivi esposti. Il problema è che molti utenti non sanno nemmeno dove controllare la versione installata.

Nel pannello di amministrazione, di solito, c’è una voce chiamata “Aggiornamento”, “Sistema” o “Firmware”. Nei modelli più recenti si può attivare l’aggiornamento automatico del router, così da ricevere le correzioni senza dover intervenire ogni volta. Alcuni operatori telefonici se ne occupano da remoto, ma non sempre avvisano l’utente in modo chiaro. Meglio quindi dare un’occhiata almeno ogni qualche mese, magari insieme alla bolletta o al cambio delle password principali.

Un router non aggiornato può restare esposto per anni. Nel frattempo cambiano le tecniche di attacco, aumentano i dispositivi collegati e crescono le informazioni che passano dalla rete di casa: lavoro da remoto, videocamere, assistenti vocali, pagamenti, account personali. “Se lo teniamo acceso sempre, dobbiamo anche mantenerlo”, è la regola pratica indicata da molti consulenti di sicurezza informatica. Semplice, ma spesso dimenticata.

Rete ospiti e dispositivi smart: separare gli accessi per ridurre i rischi

Una delle funzioni più utili, e meno usate, è la rete ospiti. Permette di dare una connessione a parenti, amici o tecnici senza consegnare la password principale di casa. In molte schermate si attiva con un semplice interruttore digitale e si può impostare una chiave temporanea, da cambiare dopo qualche settimana. È una barriera piccola, ma evita che ogni telefono entrato una volta in salotto resti autorizzato per sempre.

Lo stesso vale per i dispositivi smart domestici: telecamere, lampadine connesse, prese Wi-Fi, robot aspirapolvere, termostati e baby monitor. Sono comodi, certo. Ma non sempre ricevono aggiornamenti regolari, e alcuni modelli economici possono avere protezioni deboli. Separarli dalla rete usata per computer e smartphone, quando il router lo permette, aiuta a limitare i danni se uno di questi apparecchi viene compromesso.

Non tutti i router offrono funzioni avanzate per dividere la rete, ma quasi tutti permettono almeno una rete Wi-Fi per ospiti. Il consiglio è spegnere anche quello che non serve: WPS, accesso remoto al pannello, porte aperte senza motivo. Prima di cambiare le impostazioni, meglio annotare quelle attuali o scaricare un backup della configurazione. Poi si procede con calma. Perché la sicurezza della rete di casa, alla fine, passa da gesti poco appariscenti: una password cambiata, un aggiornamento attivato, un accesso separato.