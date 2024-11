EA Sports FC 25 per PS5 ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon

EA Sports FC 25 è il nuovo capitolo della serie con il nuovo titolo che abbandona la dicitura di “FIFA” e oggi, su Amazon, la versione PS5 di questo gioco calcistico viene messo in sconto del 38% per un prezzo finale e totale di 49,97€.

Gioca ai massimi livelli con FC 25 in super sconto su Amazon

EA Sports FC 25 è il primo videogioco di calcio a introdurre nuove modalità e innovazioni. L’Edizione Standard include il gioco completo FC 25, offrendo ai giocatori un’esperienza immersiva con oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre di tutto il mondo. I movimenti, lo stile di gioco e le esultanze dei calciatori si basano su dati reali raccolti dalle partite dei campionati più blasonati, garantendo un’esperienza di gioco autentica e coinvolgente.

EA SPORTS FC 25 introduce anche nuove modalità di gioco per vincere, come le partite Rush 5 vs 5, dove puoi sfidare gli amici in sfide a ranghi ridotti nelle modalità Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio.

La modifica sostanziale alle basi tattiche del gioco permette un maggiore controllo strategico e movimenti di squadra più realistici. Un nuovo modello di intelligenza artificiale, basato su dati reali, influenza le tattiche di gioco tramite i nuovi ruoli giocatore.

Inoltre, per la prima volta, EA Sports FC 25 offre la possibilità di giocare la Carriera femminile, permettendo ai giocatori di controllare un club o una giocatrice in uno dei cinque principali campionati al mondo. Questo rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusività e diversità all’interno del gioco, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei giocatori e offrendo nuove opportunità di gameplay.

