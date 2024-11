È già BLACK FRIDAY sui videogiochi: WWE 2K24 in mega sconto

La serie di videogiochi targata WWE è sempre stata molto amata ed iconica per tutti i fan sia del wrestling che delle sue trasposizioni videoludiche: oggi su Amazon WWE 2K24 viene messo in offerta con uno sconto applicato del 17% per un costo finale di 35,97€.

Combattimenti iconici e leggendari in WWE 2K24

WWE 2K24 è l’ultima edizione del celebre gioco di wrestling, che porta i fan in un’esperienza ancora più immersiva grazie a un roster ricco di stelle. Il gioco include leggende indimenticabili della WWE come “Stone Cold” Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, oltre a Superstar attuali come “The American Nightmare” Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns, per offrire il meglio del passato e del presente del wrestling.

Una delle grandi novità di WWE 2K24 sono i nuovi tipi di incontri. Tra le aggiunte più entusiasmanti ci sono il Casket Match con la bara, l’Ambulance Match e il Gauntlet Match, tutti pensati per offrire sfide più dinamiche e coinvolgenti.

Inoltre, c’è il supporto per più Superstar nel Backstage Brawl, aumentando ulteriormente il caos e il divertimento nei combattimenti. Una delle modalità più interessanti è La mia FAZIONE, che ti permette di creare la tua squadra di Superstar e Leggende WWE preferite.

Potrai acquisire carte, costruire una fazione dominante e competere nel multiplayer online, con la nuovissima modalità classificata che aggiunge un ulteriore livello di sfida. WWE 2K24 offre una esperienza di gioco unica, con un ampio roster, nuove modalità di match e un gameplay innovativo.

