Domotica senza limiti: Shelly Plus 1, il relè smart compatibile con Alexa e Google Home (-43%!)

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto XL del 43% su due interruttori smart Shelly Plus 1 compatibile con Alexa e Google Home per un costo finale e totale d’acquisto di 19,99€.

Shelly Plus 1: oggi ne prendi 2 al prezzo di 1

Shelly Plus 1 è un interruttore intelligente senza fili da 16A, progettato per automatizzare e gestire facilmente i dispositivi elettrici nella tua casa o in qualsiasi altro ambiente. Che si tratti di illuminazione, sicurezza, riscaldamento, porte del garage, prese di corrente o strisce LED, Shelly Plus 1 ti permette di controllare tutto con un semplice clic tramite l’app Shelly Smart Control.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al design pratico, l’installazione è rapida e semplice. Può essere facilmente integrato in un quadro elettrico o in un interruttore a parete. I suoi contatti a potenziale zero consentono di controllare dispositivi elettrici e apparecchiature, indipendentemente dalla tensione di uscita.

Una delle caratteristiche più utili di Shelly Plus 1 è la possibilità di programmare orari e scene personalizzate. Ad esempio, puoi impostare lo spegnimento automatico delle luci a una determinata ora, contribuendo così a un notevole risparmio energetico. La funzione timer ti aiuta a gestire facilmente il consumo e l’utilizzo dei tuoi elettrodomestici.

Con l’app Shelly Smart Control, puoi gestire i tuoi dispositivi da remoto, ricevere notifiche sugli eventi automatizzati della tua casa e configurare scene personalizzate per creare azioni di automazione che si adattano alle tue esigenze.

