Cuffie JBL on-ear con un design premium e audio di qualità top (-54%)

Le cuffie JBL TUNE 760NC offrono un’esperienza audio di alta qualità grazie al suono JBL Pure Bass, che garantisce bassi potenti e profondi. Con driver da 40 mm e Noise Cancelling, puoi immergerti completamente nella tua musica, eliminando i suoni ambientali e godendo di un audio cristallino. La cancellazione attiva del rumore ti permette di concentrarti solo su ciò che ascolti, senza distrazioni.

La connettività è semplificata grazie a Google Fast Pair, che consente alle cuffie di connettersi rapidamente al tuo dispositivo Android, garantendo un’esperienza senza interruzioni. Inoltre, grazie alla connessione multipoint, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro, senza dover disconnettere e riconnettere ogni volta.

Gestire il suono, rispondere alle chiamate e attivare gli assistenti vocali è estremamente semplice grazie al pulsante integrato sulle cuffie. Non solo, la batteria ricaricabile garantisce un’autonomia straordinaria: in meno di 2 ore puoi ricaricarle completamente e godere di fino a 50 ore di riproduzione audio con il Bluetooth attivo.

Se attivi anche la cancellazione del rumore, l’autonomia scende a 35 ore, un tempo comunque sufficiente per lunghe sessioni di ascolto. Le JBL TUNE 760NC sono quindi l’accessorio perfetto per chi cerca qualità del suono, comfort e durata, con un design pensato per semplificare ogni momento della tua giornata.

Oggi, su Amazon, le sue cuffie JBL on-ear vengono messe in maxi sconto del 54% per un prezzo finale d’acquisto di 59,99€.