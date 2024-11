Cuffie bluetooth Xiaomi al 27% di sconto: prezzo da Black Friday

Xiaomi è un’azienda versatile e che riesce sempre a garantire dei dispositivi di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato e attivato uno sconto del 27% sulle sue cuffie bluetooth che vengono vendute a 21,99€.

Cuffie bluetooth Xiaomi: perfette per lo sport e per le lunghe passeggiate

Le cuffie Bluetooth Xiaomi offrono un’esperienza di ascolto superiore grazie al driver dinamico da 12 mm, più grande rispetto alle versioni precedenti. Questo driver, sintonizzato con precisione presso il Xiaomi Acoustic Lab, garantisce bassi ottimizzati e una acustica avanzata, per un suono ricco e coinvolgente che soddisfa le esigenze degli utenti più esigenti.

Grazie alla cancellazione del rumore per le chiamate, ogni auricolare è dotato di un microfono ad alta sensibilità che riduce le interferenze ambientali, permettendo una comunicazione nitida anche in ambienti rumorosi. Questo rende le cuffie ideali per chiamate professionali o personali, in qualsiasi situazione.

Le cuffie Xiaomi sono progettate per offrire una durata della batteria straordinaria, con fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica. Inoltre, la custodia di ricarica portatile consente di estendere l’autonomia fino a 28 ore, permettendoti di ascoltare musica per tutto il giorno senza interruzioni.

Con il loro design impermeabile IPX4, queste cuffie sono pronte a resistere a sudore e acqua, rendendole perfette per l’uso in palestra o all’aperto, senza preoccuparti degli agenti atmosferici. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, offrono una connessione stabile con un consumo energetico ridotto e una maggiore resistenza alle interferenze, garantendo una trasmissione audio senza problemi anche in ambienti con più dispositivi.

Oggi, su Amazon, viene applicato e attivato uno sconto del 27% sulle cuffie bluetooth Xiaomi che vengono vendute a 21,99€.

