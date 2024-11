Cuffie bluetooth OPPO al 60% di sconto: PROMO CHOC AMAZON

OPPO è un’azienda che propone sempre dei dispositivi di qualità a prezzi interessanti e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth, le Enco Buds2 vengono scontate del 60% e vengono vendute a soli 19,99€.

Offerta top: 60% di sconto sulle Enco Buds 2, le cuffie bluetooth di OPPO

Le cuffie Bluetooth OPPO Enco Buds 2 offrono un’esperienza audio eccezionale grazie al driver da 10mm placcato in titanio e a un’innovativa struttura acustica. Questo design permette una riproduzione del suono perfetta, con dettagli cristallini e bassi profondi e immersivi che si adattano automaticamente a ogni genere musicale.

Ogni auricolare pesa appena 4 grammi, un peso inferiore a quello di un foglio di carta in formato A4, il che le rende estremamente leggere e comode da indossare.

Le Enco Buds2 sono dotate di un potente algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo, che assicura chiamate chiare e nitide anche in ambienti rumorosi. Non dovrai più alzare la voce per farti sentire o cercare posti silenziosi per ascoltare la musica.

La batteria di lunga durata offre un’autonomia sufficiente per una settimana di utilizzo medio. Potrai ascoltare la tua musica preferita per fino a 28 ore, mentre per le chiamate l’autonomia arriva a 16 ore di conversazione. Inoltre, gli auricolari vantano una protezione IPX4, che li rende resistenti a sudore e schizzi d’acqua. Che sia una giornata dedicata allo sport o un pomeriggio di pioggia, potrai utilizzare le tue cuffie senza preoccupazioni, godendoti ogni momento.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth OPPO vengono scontate del 60% e vengono vendute a soli 19,99€. Un’offerta irrinunciabile!

