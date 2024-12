Cuffie bluetooth OPPO al 40% di sconto: cancellazione rumore e audio top

Le cuffie Bluetooth OPPO rappresentano la scelta ideale per chi cerca prestazioni audio eccellenti e tecnologie all’avanguardia. Grazie al Driver Dinamico in Titanio da 12.4mm, queste cuffie offrono un suono cristallino, fedele e ricco di dettagli, ideale per ogni tipo di utilizzo, dalla musica alle chiamate.

Un aspetto distintivo è la riduzione del rumore in chiamata AI, una tecnologia avanzata che rileva in modo intelligente la voce umana ed elimina i rumori di sottofondo, garantendo conversazioni sempre chiare anche in ambienti rumorosi.

Le cuffie vantano una sensibilità dello speaker pari a 107.5±1.5 dB, offrendo un’esperienza di ascolto potente e immersiva. Per quanto riguarda la batteria, gli auricolari sono dotati di una capacità di 36mAh, mentre la custodia di ricarica ne ha una di 480mAh. I tempi di ricarica sono estremamente rapidi: 70 minuti per gli auricolari e 130 minuti per la custodia, assicurando che siano sempre pronti all’uso.

La connettività è un altro punto di forza. Grazie al Bluetooth 5.3 bineurale, le cuffie garantiscono una connessione stabile, a bassa latenza e compatibile con più dispositivi, rendendole perfette per l’uso quotidiano e il multitasking.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 40% sulle sue cuffie bluetooth che vengono messe in vendita a 29,99€.