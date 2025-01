Cuffie bluetooth Marshall: design elegante e audio al top (-30%)

Marshall è un’azienda leader nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth vengono messe in promozione con uno sconto del 30% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 89,99€.

Cuffie bluetooth Marshall: eccole in tutto il suo splendore!

Le cuffie Bluetooth Marshall Minor IV portano l’inconfondibile suono Marshall direttamente nelle tue orecchie. Premi play e lasciati avvolgere da un suono bilanciato e potente, che si distingue per la sua qualità superiore e per la capacità di farsi notare, come solo i prodotti Marshall sanno fare.

Con oltre 30 ore di riproduzione wireless, le Minor IV ti permettono di ascoltare la tua musica preferita per tutta la giornata senza interruzioni. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria quando ne hai bisogno, grazie a una durata straordinaria che ti accompagna in ogni momento.

Progettate per un comfort superiore, le cuffie Minor IV sono ideali per chi ascolta musica per lunghi periodi. Ogni dettaglio è pensato per offrirti un’esperienza senza sforzi, gestendo playlist lunghe con la massima comodità. Le funzionalità touch degli auricolari ti permettono di controllare facilmente la riproduzione audio e le chiamate. Grazie alla connettività Bluetooth multipoint, puoi connetterti a più dispositivi contemporaneamente, per un’esperienza ancora più fluida.

Inoltre, personalizza il suono secondo i tuoi gusti scaricando l’app dedicata di Marshall, che ti offre il controllo completo sulla musica che ascolti. Infine, per prolungare la durata degli auricolari Minor IV, puoi attivare funzioni speciali che ottimizzano la loro vita utile, assicurandoti che siano sempre pronti per un nuovo ascolto.

