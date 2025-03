Cucina sano con la Friggitrice ad aria doppia da 9 litri in offerta speciale

È il momento giusto di rivoluzionare la tua cucina con uno degli elettrodomestici più ambiti sul mercato! Parliamo della Friggitrice ad aria doppia Russell Hobbs, oggi disponibile su Amazon a soli 119 euro con un super sconto del 25%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Friggitrice ad aria doppia Russell Hobbs: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria doppia Russell Hobbs si caratterizza per una capienza complessiva di 9 litri, con due cassetti da 4,5 litri ciascuno, ed una potenza da 2800W che permette di cuocere qualsiasi tipologia di alimento in maniera salutare e gustosa allo stesso tempo.

La modalità di utilizzo è davvero semplice grazie ad una temperatura regolabile che va dai 40°C ai 200°C, e 9 programmi preimpostati così da poterti sbizzarrire con ricette sempre nuove ed originali.

Per ottimizzare i tempo, tra l’altro, potrai sfruttare la modalità Sync attraverso la quale è possibile impostare temperature e tempi diversi per ogni cestello, ma ottenere il cibo pronto contemporaneamente. In più, la funzione Match sincronizza le impostazioni, mentre l’autospegnimento garantisce sicurezza spegnendo l’apparecchio dopo la cottura o alla rimozione del cestello.

Anche la manutenzione del dispositivo è più semplice che mai grazie al suo rivestimento antiaderente e resistente. Inoltre il cestello e la piastra in ceramica sono lavabili in lavastoviglie o a mano per una pulizia rapida e senza sforzo.

