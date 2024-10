Con questa lampada a LED Xiaomi creerai un'atmosfera di totale relax in camera (-30%)

La Mi Motion-Activated Night Light 2 di Xiaomi è una lampada a LED innovativa che offre un’illuminazione intelligente e versatile per ogni ambiente. Grazie all’app Xiaomi Home, puoi facilmente impostare l’ora di accensione e spegnimento in base alle tue preferenze personali.

Questa luce notturna è dotata di un sensore di movimento e di un sensore di luminosità, che le consentono di adattarsi alle condizioni dell’ambiente in cui si trova, accendendosi automaticamente quando viene rilevato un movimento. Con un design elegante e minimalista, la lampada può essere posizionata liberamente su superfici piane come comodini o mensole, e grazie all’adesivo sulla base, può essere facilmente montata su pareti.

La lente Fresnel personalizzata consente di rilevare i movimenti umani con una sensibilità eccezionale, grazie a una gamma di sensori orizzontali di 120° in grado di percepire il movimento fino a 6 metri di distanza. La Mi Motion-Activated Night Light 2 è progettata per un basso consumo energetico: quando utilizzata solo come sensore, la batteria può durare fino a 17 mesi.

Il suo design magnetico permette una rotazione a 360°, offrendo la possibilità di regolare l’angolazione in modo flessibile per soddisfare le tue esigenze di illuminazione. Inoltre, il dispositivo può essere integrato con una vasta gamma di altri dispositivi intelligenti tramite il Bluetooth Gateway, rendendolo una soluzione ideale per chi cerca un’illuminazione pratica e intelligente.

Su eBay, oggi, è disponibile uno sconto super del 30% sulla lampada a LED Xiaomi che viene venduta a soli 17,50€. Approfittane adesso!