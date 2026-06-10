Come eliminare il tracciamento tramite IA dai tuoi dispositivi

Disattivare le funzioni di intelligenza artificiale su iPhone, Android, Windows e Meta è possibile, ma quasi mai del tutto. Una guida ai limiti reali del fai-da-te.
Disattivare le funzioni di intelligenza artificiale su iPhone, Android, Windows e Meta è possibile, ma quasi mai del tutto. Una guida ai limiti reali del fai-da-te.
Roberto Torcolacci
Pubblicato il 10 giu 2026
Come eliminare il tracciamento tramite IA dai tuoi dispositivi

Gli aggiornamenti recenti dei sistemi operativi hanno attivato Apple Intelligence di default sugli iPhone, Mac e iPad compatibili, senza chiedere il permesso. Disattivarlo si fa con un solo interruttore — Impostazioni, Apple Intelligence e Siri, toggle off — e in cambio si recupera spazio di archiviazione, a volte parecchio. Il dato è laterale rispetto alla privacy, ma utile: l’IA generativa di Apple occupa modelli che pesano sulla memoria del telefono.

Chi vuole essere chirurgico può intervenire sulle singole funzioni: notifiche prioritarie e riassunte, generazione di immagini, strumenti di scrittura. Questi ultimi due si raggiungono per una strada poco intuitiva, dentro Tempo di utilizzo e Restrizioni contenuti e privacy, dove di solito si cercano i filtri per i minori.

Come eliminare il tracciamento Ai

Su Google la situazione cambia di natura. AI Overviews, i riassunti generati in cima ai risultati di ricerca, non si possono spegnere. Si possono solo aggirare: selezionando la scheda “Web” sotto la barra di ricerca — che Google a volte nasconde nel menu “Altro” — oppure passando a un altro motore. DuckDuckGo, per dire, lascia accendere e spegnere l’IA prima ancora di avviare la ricerca.

Come eliminare il tracciamento Ai-melablog.it

Gmail concede di più. Smart Compose, la sua personalizzazione e Smart Reply si disattivano dalle impostazioni. Esiste anche un interruttore generale, Smart Features, che spegne tutto ciò che è anche solo lontanamente legato all’IA: il problema è che porta via con sé anche il controllo ortografico e grammaticale. In Google Docs e Slides, invece, gli stessi strumenti non si toccano affatto.

Meta è il caso più chiuso. Non c’è modo di disattivare l’IA dell’azienda su Facebook, Instagram o WhatsApp. L’unica leva riguarda i riassunti automatici dei commenti, che si possono bloccare solo sui propri post — così, almeno, chi commenta parla con parole sue.

Il capitolo Microsoft è quello che separa gli utenti per tipo di licenza. Su Windows 11 Home, la versione gratuita preinstallata sulla maggior parte dei PC, disinstallare Copilot è banale. Su Windows 11 Pro o su un Copilot+ PC dedicato, no: per rimuoverlo davvero bisogna mettere mano alla configurazione del sistema operativo, operazione lunga e complicata che pochi vorranno tentare. Resta la scorciatoia cosmetica: tasto destro sull’icona, “Rimuovi dalla barra”. E c’è un dettaglio che inganna: anche dopo aver disinstallato l’app Copilot di Microsoft 365, l’assistente continua a comparire dentro Word ed Excel, e va spento applicazione per applicazione.

Samsung, paradossalmente, è la più trasparente. Tutte le Galaxy AI si governano da una sola schermata, Impostazioni e Galaxy AI, una voce alla volta.

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