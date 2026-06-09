Se i canali sulla tua TV spariscono all'improvviso c'è solo un modo per risolvere e costa pochi euro

La perdita improvvisa dei canali del digitale terrestre ha spesso un’origine ben individuabile: le interferenze del 5G. Non della tecnologia in sé, ma della banda di frequenza che impiega, collocata al confine con quella usata dal DVB-T2. Il refarming che ha riassegnato la banda dei 694 MHz alle reti mobili è stato completato in Italia tra il 2021 e il 2022, e da allora il margine tra i due mondi si è ridotto al minimo.

Il punto critico non è la prossimità in quanto tale, ma uno squilibrio di potenza. Le antenne dei gestori telefonici trasmettono nell’ordine dei watt, mentre il segnale televisivo si misura in milliwatt. Basta quindi una piccola perdita di selettività nel tuner del televisore o del decoder perché il 5G si imponga sul canale che l’apparecchio sta cercando di leggere, producendo immagini pixelate, blocchi dell’inquadratura o lo schermo nero.

Come risolvere il problema dei canali TV che spariscono

Da qui un dettaglio che spiazza chi va a caccia di un guasto nell’impianto: i canali non spariscono in modo costante. Lo fanno a determinati orari, quando il traffico nella cella più vicina raggiunge il picco. I sintomi vanno e vengono seguendo l’uso che gli altri fanno del telefono, non quello che si fa del televisore. È la ragione per cui molti utenti finiscono per attribuire il problema a un cavo allentato o a un decoder difettoso, mentre l’impianto domestico è perfettamente integro.

La risposta è un componente passivo: il filtro 5G. Non ha bisogno di alimentazione né di impostazioni, e si presenta con due connettori F da inserire nel cavo coassiale tra l’antenna e l’apparecchio. Su Amazon lo si trova a poco più di 20 euro, ma è reperibile anche nei negozi di elettronica e dai rivenditori di materiale elettrico, il che rende superfluo l’intervento di un antennista nella maggior parte dei casi.

Il montaggio richiede pochi minuti. Si stacca il cavo coassiale, si inserisce il filtro nel punto in cui il segnale entra nel televisore o nel decoder, si riattacca tutto. A quel punto è sufficiente avviare la ricerca automatica dei canali per verificare il risultato.

Quello che il filtro fa, in concreto, è tagliare la parte di spettro che supera i 694 MHz, lasciando passare solo le frequenze che servono alla ricezione televisiva. Una soglia netta, fissata sul confine tracciato dal refarming: il dispositivo non distingue tra disturbo e segnale utile, semplicemente respinge tutto ciò che sta oltre quella riga.