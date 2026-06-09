Non solo vecchi smartphone, anche cordless e telefoni di casa oggi hanno un valore: li ho messi su Ebay e ci ho fatto un gruzzoletto

Il valore vero resta concentrato sui cellulari iconici. Il Motorola DynaTAC 8000x, primo telefono commerciale lanciato nel 1983, è il pezzo più ambito: può raggiungere gli 8.000 euro secondo le stime di settore aggiornate al 2026. Sul gradino sotto, modelli come il Mobira Senator del 1981, intorno ai 1.000 euro, o il Motorola 3200 dei primi anni Novanta, che venduto nella custodia originale oscilla tra i 300 e gli 800 euro. Il Nokia E90 Communicator ha una quotazione media sui 350 euro, ma nel 2018 un collezionista arrivò a pagarne uno 490.

Tre fattori spostano il prezzo più di ogni altra cosa: rarità, stato di conservazione e presenza della confezione. Un telefono completo di scatola, manuali e accessori originali può valere cinque-dieci volte più dello stesso modello usato e nudo. È la differenza tra svuotare un cassetto e vendere un oggetto da collezione.

Anche i vecchi telefoni valgono un bel po’

Qui il titolo promette qualcosa che il mercato mantiene solo in parte. Cordless e telefoni fissi comuni — i DECT di casa, i grigi con tastierone — raramente raggiungono cifre interessanti: valgono pochi euro, quando li vogliono. Gli apparecchi che si vendono davvero sono i fissi da modernariato, quelli con cornetta a filo dal design riconoscibile, richiesti come oggetti d’arredo o come prop per set cinematografici e fotografici più che come telefoni funzionanti. Su eBay esemplari italiani da collezione, venduti “as it is” senza garanzia di funzionamento, compaiono con richieste intorno ai 450 euro. È un mercato di estetica, non di tecnologia.

Un dettaglio che spesso sfugge: anche i telefoni che non si accendono più hanno un mercato. I collezionisti li acquistano per ricavarne pezzi di ricambio destinati a modelli simili, il che rende vendibile pure un apparecchio guasto, purché raro.

Prima di pubblicare un annuncio conviene capire quanto vale davvero il modello. Lo strumento più usato è la sezione “venduti” di eBay, che mostra i prezzi reali di chiusura e non quelli di richiesta, sistematicamente più alti. Forum di tecnologia vintage e gruppi social dedicati al collezionismo completano il quadro. Per i pezzi da migliaia di euro la strada suggerita non è eBay ma la casa d’aste specializzata; per le quotazioni da centinaia, la vendita autonoma resta la più conveniente.

Una raccomandazione tecnica chiude la lista delle cose da controllare prima di spedire: verificare che cordless e cellulari non abbiano batterie corrose all’interno. Oltre a danneggiare il dispositivo, una pila che perde è un problema da gestire prima che il pacco parta.