Altro che spazzolino elettrico, Lidl ha il prodotto tech che ti salva i denti e costa solo 10 euro

Costa 11,99 euro e dal 4 giugno è sugli scaffali Lidl: l’idropulsore ricaricabile a marchio Nevadent (2025) è tra i più economici mai messi in vendita dalla catena. Il prezzo è reale. La promessa di “salvare i denti” e di dire addio al dentista, molto meno.

Il dispositivo monta un serbatoio da 230 millilitri, un getto regolabile su tre livelli e si ricarica via USB con il cavo incluso. La testina si smonta come quella di uno spazzolino elettrico, e nella confezione di solito arrivano due ugelli con i relativi anelli colorati, così che in coppia ciascuno usi il proprio. Per chi vuole, c’è il supporto a parete. La copertura è quella standard della casa: tre anni di garanzia, segnalati dal bollino rosso sulla confezione, fino a esaurimento scorte.

Lidl ha il prodotto tech per denti migliore

Il formato non ha nulla di nuovo: Nevadent lo propone da anni. Nuovo è semmai il prezzo. Le edizioni precedenti dello stesso tipo di prodotto erano passate, a seconda dell’annata e della dotazione, dai 14,99 ai 29,99 euro — e in certi volantini l’idropulsore figurava proprio a 29,99. La discesa sotto i dodici euro è quindi un’anomalia rispetto alla storia recente del prodotto, non una costante.

Il punto che il titolo aggira riguarda la funzione. Un idropulsore non sostituisce spazzolino e dentifricio: li affianca. Spinge un getto d’acqua negli spazi interdentali e lungo il bordo gengivale, dove le setole faticano ad arrivare, e in questo aiuta a contrastare placca e residui. Ma da solo non lava i denti, e l’idea che basti a tenere lontano il trapano del dentista non regge: la pulizia meccanica delle superfici resta compito dello spazzolino. I tre livelli — normale per l’uso quotidiano, getto concentrato per i residui incastrati, modalità soft per le gengive sensibili — servono a calibrare la pressione, non a moltiplicare le funzioni.

Un dettaglio tecnico che pochi notano è proprio il serbatoio: 230 millilitri integrati nel manico, che rendono lo strumento maneggevole ma impongono ricariche frequenti durante l’uso, perché un ciclo completo a getto pieno consuma in fretta. È il compromesso tipico dei modelli compatti rispetto a quelli con base e serbatoio esterno più capiente.

Una curiosità laterale ma indicativa. Gli idropulsori Nevadent venduti negli anni hanno mostrato somiglianze marcate, per estetica e accessori, con alcuni modelli Panasonic: in passato i manuali arrivavano a riconoscere la compatibilità delle testine tra i due marchi. È lo schema classico del prodotto a marchio proprio che riprende un dispositivo più noto a una frazione del prezzo, formula su cui poggia gran parte dell’offerta non alimentare dei discount.

A 11,99 euro, comunque, il margine di rischio per chi vuole provarlo è ridotto al costo di due caffè e mezzo — meno della singola scatola di testine di ricambio che Lidl vende a 4,99.