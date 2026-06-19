Come calibrare la batteria del tuo Android per farla durare più a lungo

Calibrare la batteria di uno smartphone Android significa eseguire un ciclo controllato di carica e scarica per riallineare il sistema operativo alla capacità reale della cella. Con il tempo, infatti, il chip che stima la carica può perdere la sincronia: il telefono mostra il 30% e si spegne pochi minuti dopo, oppure resta bloccato a lungo sulla stessa percentuale, o ancora si spegne quando l’indicatore segna ancora valori alti. La calibrazione interviene proprio su questo: rimette in ordine la lettura.

La procedura è semplice e non richiede permessi di root. Si lascia scaricare il dispositivo finché non si spegne da solo, poi lo si mette in carica da spento e lo si porta al 100% senza interruzioni, lasciandolo collegato ancora per un po’. Riacceso, l’indicatore dovrebbe tornare ad essere affidabile. Se la percentuale resta instabile, si può ripetere il ciclo una o due volte. Su alcuni modelli Samsung esiste anche un codice nascosto, da digitare nell’app telefono, che azzera l’indicatore e richiede poi una ricarica completa.

Come calibrare la batteria dello smartphone

Qui però va sfatato il principale equivoco, quello che il titolo stesso lascia intendere. La calibrazione non aumenta la durata della batteria e non ne recupera la capacità: serve solo a rendere accurata la percentuale mostrata. Le moderne batterie agli ioni di litio, a differenza delle vecchie al nichel, non soffrono del cosiddetto effetto memoria, e nessun ciclo di carica restituisce autonomia a una cella ormai usurata. Se il telefono dura poco, il problema è quasi sempre l’invecchiamento fisico della batteria o qualche app troppo vorace, non la taratura. Per lo stesso motivo conviene diffidare delle app calibra-batteria del Play Store: non esistono prove della loro efficacia.

Se l’obiettivo, come dice il titolo, è far durare la batteria più a lungo, le strade che funzionano davvero sono altre, e riguardano le abitudini di ricarica. Gli esperti concordano nel suggerire di mantenere la carica tra il 20% e l’80%, evitando sia le scariche profonde fino a zero sia le lunghe soste al 100% attaccati alla presa.

Proprio per questo la calibrazione, che impone un ciclo completo da zero a cento, andrebbe fatta solo ogni due o tre mesi o quando compaiono i sintomi, non come abitudine quotidiana. Aiutano anche evitare il caldo eccessivo, vero nemico delle celle, usare caricabatterie affidabili e sfruttare le funzioni di ricarica adattiva che ormai quasi tutti i telefoni integrano, e che rallentano la carica notturna fermandosi all’80% fino a poco prima del risveglio.

In sintesi, la calibrazione è uno strumento utile ma circoscritto: rimette a posto il tachimetro della batteria, non il motore. Per la salute vera e propria della cella contano molto di più le piccole abitudini di tutti i giorni. E quando neanche queste bastano più, con spegnimenti improvvisi e autonomia crollata, il segnale è chiaro: è la batteria ad aver bisogno di essere sostituita.