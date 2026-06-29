Il bug sullo smartphone questa volta colpisce lo schermo e risolvere diventa un grande problema

Lo schermo smette di rispondere, registra tocchi in punti sbagliati, interpreta uno scroll verso il basso come un movimento contrario.
Lo schermo smette di rispondere, registra tocchi in punti sbagliati, interpreta uno scroll verso il basso come un movimento contrario.
Valentina Giungati
Pubblicato il 29 giu 2026
Il bug sullo smartphone questa volta colpisce lo schermo e risolvere diventa un grande problema

Sui forum di supporto Google e nelle community Android, le segnalazioni si moltiplicano da quando Android 17 ha iniziato il rollout sui dispositivi Pixel.

I report descrivono almeno quattro varianti del malfunzionamento. Schermi temporaneamente non reattivi — a volte per pochi secondi, a volte abbastanza a lungo da rendere il dispositivo inutilizzabile. Tocchi registrati in posizioni diverse da quelle effettive. Gesture multi-touch interpretate in modo errato. Scroll che invertono la direzione. Il denominatore comune è l’imprevedibilità: il bug non segue uno schema fisso, non si attiva in un’app specifica, non è riproducibile su richiesta — e questo lo rende particolarmente difficile da isolare e correggere.

Google ha confermato di essere a conoscenza del problema. Nessuna data per la correzione, nessun elenco ufficiale dei modelli coinvolti, nessun dettaglio tecnico sulle cause. La comunicazione si limita a confermare che il team sta investigando.

Cosa è cambiato con Android 17

Il sistema operativo è stato distribuito insieme al Pixel Drop di giugno, che ha introdotto la funzionalità Bubbles per le conversazioni in evidenza, i nuovi Screen Reactions per i video in diretta, ottimizzazioni per schermi pieghevoli e tablet, e una revisione del sistema di gestione degli input touch che, stando alle prime analisi dei developer, potrebbe essere all’origine del comportamento anomalo. Non è confermato ufficialmente, ma la coincidenza è notata.

Cosa è cambiato con Android 17-melablog.it

La gamma Pixel ha già ricevuto numerosi aggiornamenti correttivi nelle ultime settimane — alcune patch recenti hanno affrontato bug legati a display, audio, batteria e gesture. Il fatto che il problema del touchscreen non sia stato rilevato prima del rilascio pubblico suggerisce che si manifesti in condizioni specifiche difficili da simulare in laboratorio: carico di utilizzo, temperatura, interazione con app di terze parti, o combinazioni di questi fattori.

Per chi lo riscontra, il riavvio del dispositivo risolve il problema in modo temporaneo in alcuni casi. Non agisce sulla causa, e il malfunzionamento tende a ripresentarsi. Un elemento rilevante è il tempismo: Android 17 è la versione che Google usa per mostrare le funzionalità in anteprima ai produttori OEM prima che vengano integrate nei dispositivi degli altri brand. Un bug di questa natura sui Pixel — che sono il banco di prova ufficiale del sistema — arriva in una fase in cui l’attenzione dell’industria su quella piattaforma è alta. Il numero di segnalazioni continua a crescere. Non tutti i Pixel aggiornati mostrano il problema, il che complica ulteriormente la diagnosi.

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