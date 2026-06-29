Il bug sullo smartphone questa volta colpisce lo schermo e risolvere diventa un grande problema

Sui forum di supporto Google e nelle community Android, le segnalazioni si moltiplicano da quando Android 17 ha iniziato il rollout sui dispositivi Pixel.

I report descrivono almeno quattro varianti del malfunzionamento. Schermi temporaneamente non reattivi — a volte per pochi secondi, a volte abbastanza a lungo da rendere il dispositivo inutilizzabile. Tocchi registrati in posizioni diverse da quelle effettive. Gesture multi-touch interpretate in modo errato. Scroll che invertono la direzione. Il denominatore comune è l’imprevedibilità: il bug non segue uno schema fisso, non si attiva in un’app specifica, non è riproducibile su richiesta — e questo lo rende particolarmente difficile da isolare e correggere.

Google ha confermato di essere a conoscenza del problema. Nessuna data per la correzione, nessun elenco ufficiale dei modelli coinvolti, nessun dettaglio tecnico sulle cause. La comunicazione si limita a confermare che il team sta investigando.

Cosa è cambiato con Android 17

Il sistema operativo è stato distribuito insieme al Pixel Drop di giugno, che ha introdotto la funzionalità Bubbles per le conversazioni in evidenza, i nuovi Screen Reactions per i video in diretta, ottimizzazioni per schermi pieghevoli e tablet, e una revisione del sistema di gestione degli input touch che, stando alle prime analisi dei developer, potrebbe essere all’origine del comportamento anomalo. Non è confermato ufficialmente, ma la coincidenza è notata.

La gamma Pixel ha già ricevuto numerosi aggiornamenti correttivi nelle ultime settimane — alcune patch recenti hanno affrontato bug legati a display, audio, batteria e gesture. Il fatto che il problema del touchscreen non sia stato rilevato prima del rilascio pubblico suggerisce che si manifesti in condizioni specifiche difficili da simulare in laboratorio: carico di utilizzo, temperatura, interazione con app di terze parti, o combinazioni di questi fattori.

Per chi lo riscontra, il riavvio del dispositivo risolve il problema in modo temporaneo in alcuni casi. Non agisce sulla causa, e il malfunzionamento tende a ripresentarsi. Un elemento rilevante è il tempismo: Android 17 è la versione che Google usa per mostrare le funzionalità in anteprima ai produttori OEM prima che vengano integrate nei dispositivi degli altri brand. Un bug di questa natura sui Pixel — che sono il banco di prova ufficiale del sistema — arriva in una fase in cui l’attenzione dell’industria su quella piattaforma è alta. Il numero di segnalazioni continua a crescere. Non tutti i Pixel aggiornati mostrano il problema, il che complica ulteriormente la diagnosi.