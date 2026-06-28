WhatsApp fa un passo indietro: torna una delle funzionalità che abbiamo amato di più

La funzione che torna protagonista è quella delle Informazioni, le vecchie “Info” che accompagnavano il profilo agli albori dell’app. Prima ancora che la messaggistica cifrata diventasse il suo tratto distintivo, WhatsApp permetteva di scrivere una breve frase per raccontare cosa si stava facendo: i mitici “Disponibile”, “Occupato”, “Al lavoro” che molti utenti di lunga data ricordano bene. Quella sezione era poi rimasta sullo sfondo, quasi immutabile, fino a tornare al centro della scena.

Il rilancio era partito a fine novembre, con una versione ripensata in chiave moderna e dichiaratamente ispirata alle Note di Instagram. La logica è quella di un aggiornamento di stato testuale, rapido ed effimero: poche parole, eventualmente accompagnate da un’emoji, per segnalare uno stato d’animo, un impegno in corso o semplicemente che si è momentaneamente non raggiungibili. A differenza delle Note di Instagram, però, qui tutto resta circoscritto ai contatti, senza alcuna vetrina pubblica.

WhatsApp, riattiva la funzione del passato

Il messaggio compare in alto nelle chat individuali, sotto il nome del contatto, e nella parte superiore del profilo, così da risultare immediatamente visibile. Chi lo legge può toccarlo e rispondere direttamente, trasformando quello che era un semplice stato in un nuovo aggancio per avviare una conversazione. La durata è personalizzabile: si può scegliere tra opzioni predefinite come un’ora, otto ore o un giorno, oppure impostare un intervallo su misura, con scadenza automatica al termine. La privacy resta sotto controllo, perché dalle impostazioni si decide chi può vedere le proprie Informazioni.

La novità più fresca riguarda proprio la rifinitura di questa sezione. Nelle ultime settimane, all’interno di una versione beta per Android, è comparsa una schermata di modifica ridisegnata che raccoglie in un’unica pagina tutte le opzioni per personalizzare lo stato testuale. L’aggiunta più utile è un’anteprima in alto, che mostra in tempo reale come apparirà il messaggio nelle conversazioni: fino a oggi bisognava salvare e controllare il risultato in modo indiretto, mentre ora si vede subito l’aspetto finale prima di confermare.

Per chi viene da anni di WhatsApp, il ritorno delle Informazioni ha il sapore di un piccolo riavvolgimento del nastro, anche se la sostanza è diversa da quella di un tempo. Va distinta, in particolare, dallo Stato vero e proprio, quello fatto di foto e video visibili per 24 ore: le Informazioni puntano sull’essenzialità del testo, su un registro più sobrio e privato che strizza l’occhio a chi preferisce comunicare senza appesantire la chat. Il rollout della nuova interfaccia, come spesso accade, sta raggiungendo per ora solo una parte degli iscritti al programma beta, segno che prima dell’arrivo definitivo per tutti potrebbe servire ancora qualche settimana.