Ecco perché ho smesso di usare gli smartphone che hanno l'antenna interna in questo punto

Capita di notare che la linea cala proprio mentre si tiene il telefono in mano in un certo modo, salvo poi tornare stabile appena lo si appoggia o lo si afferra diversamente. Non è una suggestione: dipende da dove sono collocate le antenne all’interno del dispositivo e da quanto facilmente la mano finisce per coprirle. È un fenomeno noto da anni nel mondo della telefonia, e spiega perché qualcuno arrivi a preferire modelli con una disposizione delle antenne diversa.

Gli smartphone moderni non hanno più l’antenna esterna di un tempo: sono integrate nella struttura, spesso ricavate nel telaio metallico che corre lungo i bordi o concentrate nella parte bassa del dispositivo. Quest’ultima è una scelta progettuale frequente, perché tiene le antenne lontane dalla testa durante le chiamate. Il problema è che la zona inferiore è anche quella su cui poggiano naturalmente le dita o il palmo quando si usa il telefono con una sola mano, soprattutto in orizzontale per giocare o guardare video.

Smartphone, perché non uso mai questi

Quando il corpo umano, fatto in gran parte d’acqua, entra in contatto diretto con il punto in cui è collocata l’antenna, assorbe e attenua il segnale radio. L’effetto, in inglese ribattezzato in modo pittoresco “grip of death”, la presa della morte, si traduce in una perdita di tacche e, nelle aree già scarsamente coperte, può arrivare a far cadere la connessione. Non tutti i telefoni reagiscono allo stesso modo: dipende da quante antenne ci sono, da come sono distribuite e dagli accorgimenti che il produttore adotta per commutare automaticamente tra di esse quando una viene schermata.

Proprio questa commutazione è la contromisura tecnica più diffusa. I dispositivi più curati integrano più antenne in posizioni diverse e un sistema che, rilevando il calo di segnale su una, sposta il lavoro su un’altra meno ostruita. È il motivo per cui due telefoni nella stessa stanza, con lo stesso operatore, possono comportarsi in maniera differente: non è solo questione di “qualità della ricezione” in astratto, ma di come l’apparecchio gestisce le proprie antenne sotto la pressione della mano.

Per chi si trova alle prese con cali di segnale ricorrenti, la soluzione più immediata è cambiare impugnatura, evitando di stringere il telefono proprio nella fascia inferiore o lungo i bordi dove corrono le antenne. Anche alcune custodie particolarmente spesse o realizzate con materiali metallici possono peggiorare la ricezione, schermando ulteriormente il segnale. Toglierle, in caso di difficoltà, è una verifica che richiede pochi secondi.

Resta il fatto che la posizione delle antenne è uno di quei dettagli invisibili che incidono sull’esperienza d’uso quotidiana ben più di tante caratteristiche pubblicizzate. Un telefono con una scheda tecnica impeccabile ma con le antenne mal posizionate può rivelarsi frustrante nell’uso reale, mentre un modello apparentemente meno appariscente, ma progettato con attenzione su questo fronte, garantisce una stabilità che si apprezza ogni volta che si alza la cornetta.